Без шпаргалок, но в масках

Совсем скоро для учащихся школ Восточного Казахстана прозвенит последний в этом учебном году звонок. Как это знаменательное событие отметят в новом формате и какие изменения ожидают традиционные церемонии и мероприятия для выпускников?

Завершается четвертая четверть. Для многих она оказалась непростой. Пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс. Тем не менее адаптация к введенным новшествам прошла почти безболезненно.

В текущем году торжественная церемония последнего звонка также пройдет в особом формате. На этот раз присутствовать на линейке смогут лишь одиннадцатиклассники.

Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 3-4 июня. Напомним, ежегодно это событие проводилось в середине июня. Дата сместилась из-за отмены итоговой аттестации.

– В этом году выпускникам торжественно вручат аттестаты, для них прозвенит последний звонок, – отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. – Однако проходить мероприятие должно на территории школы, на открытом воздухе без приглашения гостей и со строгим соблюдением санитарных норм.

На вручении учащимся рекомендовано быть в обычной школьной форме. После торжественной части планируется организовать посадку деревьев. В последующие годы эта акция будет приурочена к 25 мая.

Отметим, в 2020 году 8204 ученика выпускаются из школ Восточного Казахстана, 746 из них являются претендентами на знак «Алтын белгі».

– В Едином национальном тестировании примет участие 6921 выпускник, что составляет 84,4 процента от их общего количества. В прошлом году этот показатель был на уровне 75,6 процента, – подчеркнула Сайрангуль Жумадилова. – Большинство старшеклассников региона отдают предпочтение казахстанским, в том числе и региональным вузам. Этот результат не может не радовать.

Напомним, чтобы исключить посещение детьми мест массового скопления людей, прием заявлений на участие в ЕНТ в текущем году проводился с 15 апреля по 10 мая в формате онлайн. Пока особых изменений в порядке проведения Единого национального тестирования не предвидится. Сроки его проведения по республике – с 20 июня по 5 июля. Так что времени, чтобы освежить знания, у ребят достаточно.

По словам руководителя областного управления образования, в Восточном Казахстане ЕНТ будет проходить в 16 пунктах. Формат остался без изменений, но усилены санитарные меры.

– Количество выпускников в

аудитории сократится вдвое. Их рассадят подальше друг от друга. Также у каждого проверят температуру, обеспечат антисептиками, – добавила Сайрангуль Жумадилова. – Кроме того, родители учащихся смогут наблюдать за ними в режиме реального времени.

Некоторые выпускники беспокоятся, что во время дистанционного обучения пропустили какой-то материал и теперь не смогут ответить на вопрос по этой теме. Однако причин для волнений нет. В основном в последней учебной четверти закрепляются ранее пройденные темы уроков, новых мало. К тому же, по информации Национального центра тестирования, вопросы, которые будут использованы в тестах, в этом году практически не охватывают программу четвертой четверти.

Вместе с тем школьники могут бесплатно проверить свои знания, пройдя подготовительное тестирование, задания которого размещены на сайте НЦТ. По каждому из предметов разработано 70 вариантов.

– В последние годы увеличивается доля вопросов на функциональную грамотность, а не на заучивание и запоминание фактологического материала, – подчеркнул директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

Кстати, у одиннадцатиклассников появился дополнительный стимул показать хорошие результаты на Едином национальном тестировании. Как отметил Дидар Смагулов, каждый из выпускников, честно набравших 140 баллов на ЕНТ текущего года, получит в подарок современный ноутбук. Соответственно, видеозапись тестирования будет внимательно проанализирована экспертами.

Последний звонок и ЕНТ – не единственные темы, волнующие родителей. С приближением лета актуальным становится вопрос, будут ли школьники в этом году отдыхать в детских лагерях. В Управлении образования ВКО сообщили, пока полной ясности нет, так как сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее в летних лагерях отдыха уже ведется подготовка к открытию сезона.

Еще некоторые родители обеспокоены тем, что дистанционная форма обучения может вытеснить традиционную. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пояснил, учебный процесс в школах в привычном формате является наилучшим решением, а дистанционное обучение – это вынужденная мера. Задача состояла в том, чтобы сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать учебный процесс.

В МОН РК сообщают, если эпидемиологическая ситуация позволит, новый учебный год начнется и пройдет в стенах школ.

В 2020 году 8204 ученика выпускаются из школ Восточного Казахстана, 746 из них являются претендентами на знак «Алтын белгі».

Гульжан Естаева