Без сюрпризов от озер

В сельских округах Бескарагайского района уже началась активная подготовка к паводковому периоду.

На окраине села Бескарагай пятый год подряд в весенний период происходит поднятие грунтовых и разлив паводковых вод. Причина – активность подводных ключей мелководных озер – Куликовского, Камышанского и Доманского.

В низменной части поселка в опасный период страдают жилые строения и дворовые участки. Крупного ущерба нет, хотя сельчане жалуются на сырость.

– В целях недопущения подтопления населенных пунктов постановлением акимата Бескарагайского района утвержден План противопаводковых мероприятий на весенний период, создан оперативный штаб, задействованы необходимые резервы и службы, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Бескарагайского района Бауыржан Баталов. – Разработан алгоритм действий для каждого населенного пункта, который находится в группе риска. С 3 февраля текущего года согласно плану начались работы по вывозу снега. На сегодняшний день вывезено 20,07 тыс. кубометров снега. Очищено шесть арыков протяжённостью 3,75 км и 15 водопропускных сооружений. Всего задействовано 24 единицы техники и 49 человек. Вывоз снега продолжается.

Также в районный центр завезены инертные материалы для укрепления земляной насыпи и преграждений. Для предупреждения и ликвидации паводковой угрозы в сельских округах района заготовлен запас мешкотары в общем количестве 13110 штук.

К работам по укреплению береговой линии будут привлечены местные жители из числа представителей исполнительных органов, общественных организаций, добровольцев. Имеются 13 мотопомп, в дополнение будут закуплены водонасосные помпы и трубы, которые позволят стабилизировать уровень воды.

К слову, насыпь длиной более километра из песка, щебня и мешкотары появилась в прошлом году в рамках реализации Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы». Проведены работы по возведению и укреплению земляной насыпи на всех трёх озёрах.

Также в прошлом году прошли совместные учения служб ЧС из других регионов. От работы с сотрудниками республиканского масштаба была двойная польза: и теоретическая, и практическая.

Аналогичная профилактическая работа проводится в Жетыжарском сельском округе, где географически много излучин, поворотов реки, мелких заводей, а также в Глуховском, Долонском и других сельских округах.

Среди местного населения ведется инструктаж, вручены памятки, поэтому ажиотажа не наблюдается.

Ева Ким

Бескарагайский район