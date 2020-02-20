Без права на ошибку

В последней игре регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» сыграло с красноярским «Соколом». В преддверии игр серии плей-офф этот матч получился разогревочным.

Эта игра была не принципиальной, и ее итог ни на что не влиял, ведь обе команды определились с местами в таблице еще в предыдущих играх. Несмотря на это, противостояние не вышло скучным, накал страстей на поле (молодые игроки старались показать себя в деле) и трибунах явно ощущался.

В начале первого периода меньше чем за десять минут игроки «Торпедо» оформили два гола в ворота «Сокола». На это хозяева ответили тремя своими.

Во втором отрезке отметился первой шайбой Сергей Шестаков, но спустя пять минут Антон Головацкий нивелировал надежды подопечных Алексея Ждахина победить в последней встрече регулярки – итоговый счет 4:3 и победа «Сокола».

– В преддверии плей-офф получилась хорошая игра. Даже рад, что нам попался такой соперник – игроки противника играли активно, создавали моменты, – поделился главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – У нас были большие сложности в атаке и обороне. В таких играх сразу видно, над чем надо работать.

Дальше идут матчи на вылет. И в первом же раунде «Торпедо» достался серьезный соперник – победитель регулярного первенства сезона московская «Звезда».

Дамир Омаров