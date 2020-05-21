Без помощи не оставим

«Казцинк» выделил дополнительные 10 млн тенге для помощи нуждающимся в ВКО.

Самая крупная компания региона на протяжении всего режима ограничительных мер оказывает помощь нуждающимся. Волонтеры из числа сотрудников «Казцинка» раздают продуктовые наборы пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, родителям детей с особыми потребностями, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

В компании решили продолжить большую волонтерскую работу и после снятия режима ЧП в стране. Активисты компании по-прежнему развозят продуктовые наборы нуждающимся в Восточном Казахстане.

– Мы осуществляем такую крупную закупку продуктовых наборов уже четвертый раз. В сложившейся ситуации мы не могли остаться в стороне и поставили перед собой непростую задачу – помочь как можно большему количеству людей, – рассказал исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – С марта мы смогли оказать помощь с продуктами первой необходимости более чем 2 000 нуждающихся граждан. В общей сложности стоимость наборов составила более 30 млн тенге. Справиться с этим вызовом помогли наши волонтеры – мои коллеги-казцинковцы, за что им отдельная благодарность и признательность! Мы гордимся тем, что работаем с такими людьми!

Участники волонтерского движения во всех регионах присутствия производственных подразделений «Казцинка» с большим воодушевлением подошли к гуманитарной задаче. Также активисты помогают бесплатно доставить продукты, медикаменты, гигиенические товары первой необходимости, покупают необходимое в ближайшем магазине и доставляют продукты до двери.

Анна Иванова