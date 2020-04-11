Без поддержки не останутся

Около 12 тысяч жителей Восточного Казахстана, потерявших доход в связи с введением чрезвычайного положения, получили социальные выплаты.

Напомним, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на период чрезвычайного положения все лица, потерявшие доход, получают ежемесячные социальные выплаты в размере 42 500 тенге. Подобную помощь также оказывают самозанятым и гражданам, работавшим неофициально.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 100 тысяч заявлений на получение финансовой поддержки. Около 12 тысяч человек уже получили предназначенные им соцвыплаты.

Принято решение увеличить количество сотрудников в отделениях АО «Казпочта» и банков с 900 до 1500 человек для качественного и оперативного обслуживания населения. Кроме того, время работы всех отделений продлили до 21:00. Жители могут открыть специальный социальный счет и получить выплату даже в выходные дни.

Также на своих официальных страницах в социальных сетях глава региона рассказал о том, что в область доставили 5000 дистанционных термометров. Их распределят между постовыми полицейскими Усть-Каменогорска, Семея и районов.

– Прошу граждан спокойно и с пониманием отнестись к действиям полицейских, если они подойдут на улице, чтобы измерить температуру, – обратился к жителям региона Даниал Ахметов. – Термометры бесконтактные и абсолютно безвредные. Кто работает на крупных предприятиях, ежедневно проходит через эту процедуру.

По его словам, этот метод позволит без труда определить, повышена ли у человека температура, и при необходимости своевременно оказать ему медицинскую помощь.

Сотрудники полиции региона вместе с военнослужащими ведут круглосуточное патрулирование в Усть-Каменогорске и Семее. Их главной задачей является обеспечение соблюдения гражданами правил режима ЧП. Также они дают разъяснения жителям по ограничительным мерам, направленным на пресечение распространения вируса COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования «Восток», на совместное патрулирование из воинских частей направлено свыше 650 военнослужащих и более 55 сотрудников военной полиции Семейского, Усть-Каменогорского и Ушаральского региональных гарнизонов.

Напомним, в двух крупных городах области продолжает действовать пропускной режим. Горожане стараются не покидать свои дома без особой необходимости. Пенсионерам старше 70 лет и инвалидам І и ІІ групп продукты и медикаменты доставляют на дом. В городах действует служба доставки еды из кафе и ресторанов.

Кроме того, подошла к концу первая неделя обучения школьников в дистанционном режиме. Учащиеся школ региона, как и студенты, успели влиться в учебный процесс. Однако, в случае возникновения трудностей, родители могут обратиться за поддержкой и консультацией в call-центр по вопросам дистанционного образования Восточно-Казахстанской области по номеру 8 (7232) 70-08-00.

Ограничительные меры соблюдают и учреждения культуры. Музеи, библиотеки и театры перестроили свой привычный рабочий режим. Теперь жителям доступны онлайн-выставки, спектакли, лекции и многое другое.

Восточноказахстанские спортсмены также призывают граждан не выходить из дома, распространяя в социальных сетях ролики с тренировками в домашних условиях. В их числе – блистательная легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

– Для нашей страны сейчас не самый легкий период, – резюмировал Даниал Ахметов. – Только вместе мы преодолеем трудности! Ограничение, которое мы ввели, – вынужденная мера. Победить пандемию и сохранить свою жизнь и жизнь близких можно только путем строгой самоизоляции.

Гульжан Естаева