Без лишних деталей

О том, как отобразить на холсте свои переживания и важные события современности с помощью минимальных художественных средств, рассказал Василий Бильков.

К минимализму Василий Витальевич пришел не сразу. Еще в прошлом году в областном музее искусств экспонировалась выставка миниатюр с изображением классических пейзажей Восточного Казахстана. Мы узнали, как мастеру кисти удалось перестроиться на упрощенные формы.

В ИСКУССТВЕ С ДЕТСТВА

Родился Василий Бильков в 1953 году в Алматы. Живописью начал заниматься с семи лет. Приобщил его к миру прекрасного отец Виталий Бильков – один из основоположников художественной фотографии в Казахстане.

Обучался он в изостудии в Доме пионеров в своем родном городе. После приехал на Восток, учился на архитектурном факультете Усть-Каменогорского строительно-дорожного института. Затем последовало обучение в аспирантуре Центрального института жилища в Москве. Также Василию Билькову удалось перенять секреты мастерства изобразительного искусства у известных художников Восточного Казахстана – Леонида Агейкина и Валерия Раппопорта. Теперь и у него самого немало учеников. Он преподавал на кафедрах архитектуры и дизайна в различных учебных заведениях, в том числе в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте, в Восточном гуманитарном институте и детской художественной школе Усть-Каменогорска.

Успеха Василий Бильков добился не только в качестве художника, но и архитектора, мастера плакатной графики.

– Помимо того, что всю жизнь работаю преподавателем, я занимался архитектурой и продолжаю рисовать. Участвовал в республиканских и международных конкурсах в области архитектуры, а также в конкурсах плакатов. Искусством живописи вплотную занимаюсь в течение последних 15 лет, – поделился он.

Точное количество картин художника назвать трудно, сам он счет не ведет. Как признался автор, цель создавать большие работы он перед собой не ставит. К тому же, по его словам, для этого потребуется мастерская, которой у него нет. Тем не менее Василий Бильков продолжает радовать поклонников своего творчества новыми решениями.

КРАСНЫЙ КВАДРАТ

«Красный квадрат» – картина Казимира Малевича в стиле супрематизм (направление в авангардистском искусстве, выражающееся в комбина-

циях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний). Так же называется и вторая персональная выставка Василия Билькова, которая экспонируется в Восточно-Казахстанском музее искусств. Но супрематистом он себя называть не спешит.

– Ничего, что могло бы обозначать супрематизм, я не делал. Просто попытался изобразить что-то, используя минимальные средства, – говорит художник.

«Красный квадрат» знакомит зрителей с уникальными образцами современного искусства. На суд ценителей живописи представили 42 картины, выполненные художником в стиле минимализма в период с 2005 по 2020 год. На холстах и оргалите автору удалось изобразить свои переживания, важные события современности, пласты традиционной культуры Казахстана и многое другое.

– Трудно поверить, что классические пейзажи прошлогодней выставки и нынешние красные квадраты написаны кистью одного и того же художника, – сказала специалист экспозиционно-выставочного сектора Лариса Мартынова. – Мы никогда не задумываемся об этом, но у каждого из нас помимо событийной памяти есть своя неповторимая «память цвета», набор образов, накопленных предыдущим опытом жизни. Это понятие нам раскрывает Василий Витальевич.

По словам Ларисы Мартыновой, красный цвет явно волнует автора, так же как и его великих предшественников американского экспрессиониста Марка Ротко и, конечно же, художника-символиста, супрематиста Казимира Малевича. Так же ярко прослеживается стремление художника к жесткой стилизации форм.

Сам автор на вопрос о том, почему выставка называется «Красный квадрат», ответил просто.

– Во-первых, здесь выставлено много красных работ, а квадрат потому, что он имеет одну пропорцию, и все, что на нем изображено, выглядит более весомо и выразительно, – поделился Василий Бильков.

СТЕПЬ, КОРА И АЛЫЕ ПАРУСА

Одной из самых выдающихся работ художника можно назвать серию картин «Степь», в которой он постарался раскрыть сакральные смыслы традиционных символов Казахстана. Композиция состоит из шести картин – «Степная готика», «Предок», «Конь – трон воина», «Хранительница очага», «Пусть твой асык встанет алшой», «Аксакал».

– Задумка о создании этой серии появилась еще десять лет назад, но реализовать идею в полном объеме удалось не так давно, – рассказал автор. – Состоит она из шести одинаковых квадратов. Каждый из них разделен на две части – сверху полоса неба, снизу полоса земли. При этом можно увидеть, что предок находится уже в земле, а аксакал, воин и хранительница очага на ней. Также на всех картинах присутствует элемент юрты.

На одной из этих картин изображена мать, которая укачивает ребенка и желает, чтобы его асык встал алшой. Ведь, когда казахи желали кому-то успеха, говорили именно эти слова. Связано это с народной игрой в асыки, чей асык встанет на ребро (алша), тот и выигрывает.

Примечателен и триптих (произведение, состоящее из трех картин) «Алые паруса». Создана эта работа по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина. Рассказывает она о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте. На одной из картин можно заметить надпись «Ассоль+Грэй». Ассоль и Артур Грэй – главные герои этой феерии. Произведение художника состоит из холстов красного цвета, напоминающих паруса.

Интересна и картина, посвященная современным реалиям, «QR-код природы». Как известно, QR-код предназначен для считывания информации об объекте, к которому она привязана. Василий Бильков решил создать собственную версию кода с помощью изображения коры, посмотрев на которую можно увидеть всю красоту и уникальность природы. Картину дополняет отрывок из стихотворения Федора Тютчева «Не то, что мните вы, природа», написанный на самом полотне. К слову, в некоторых работах автора несложно приметить не только изображение, но и натуральную кору.

В картинах Василия Билькова каждый найдет то, что будет ему интересно. К примеру, посетителю выставки Михаилу Зарипову понравилась работа «Есть город золотой…», на которой с помощью коры и золотого цвета художник изобразил место слияние рек Ульба и Иртыш – Стрелку. Цвет золота выбран не случайно – в Восточном Казахстане находится месторождение этого драгоценного металла.

– Только мастер может описать сложное простым способом, – поделился Михаил. – В своих картинах Василий Витальевич, используя всего несколько цветов и элементарные формы, передает мир таким, каким он его видит. Идеи автора понятны без пояснения и помогают посмотреть на привычные вещи с иной стороны.

«Старый парк» тоже посвящен областному центру, вернее бывшему парку имени Кирова (ныне «Жастар»). Изобразил его художник именно в старом образе, с крышками от бутылок, спичками и другим мусором. По словам автора, все это создавало определенное настроение, сейчас парк выглядит иначе, он чище, ухоженнее. При этом, по его мнению, раньше это место отдыха было более живым.

Особо стоит отметить композицию, состоящую из двух картин – «Париж. Собор Нотр-Дам. 15 апреля 2019 г.» и «Париж. Собор Нотр-Дам. Rose du Midi». Рассказывает она о состоянии Собора Парижской Богоматери во время и после трагедии. На одном оргалите автор изобразил Нотр-Дам де Пари в красном цвете, символизируя пожар. На втором –

Южное окно-роза (Rose du Midi) – один из главных витражей, уцелевший после происшествия.

Также в экспозицию вошли «Чаша Грааля», «Ваби», «Удар катаны», «Замок», серия картин, описывающих времена года, и многое другое.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук