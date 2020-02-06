Без кочек и ухабов

В этом году в регионе планируют отремонтировать более 480 километров трасс.

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов рассказал на брифинге о проделанной работе в 2019 и планах на 2020 год.

– В прошлом году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования было выделено 63,7 млрд тенге, – сообщил Нуржан Жумадилов.

В эту сумму входят 42,2 млрд тенге на дороги республиканского значения: 35,7 млрд тенге на реконструкцию и 0,13 млрд тенге на капитальный ремонт, 2,4 млрд тенге – на средний ремонт и 3,97 млрд тенге – на содержание.

Порядка 11,7 млрд тенге выделили в прошлом году на дороги областного и районного значения: 954,1 млн тенге – на реконструкцию, 6,9 млрд тенге – на средний ремонт и 3,8 млрд тенге – на содержание.

Еще 9,8 млрд тенге потратили на улицы городов и населенных пунктов: 3,97 млрд тенге – на реконструкцию, 0,051 млрд тенге – на капитальный ремонт, 4 млрд тенге – на средний ремонт и 1,8 млрд тенге – на содержание.

– По местной сети средний ремонт проведен на 318,5 км дорог. Также отремонтировано 95 км улично-дорожной сети городов и районов, в том числе 29 – в рамках специальной программы «Ауыл – ел бесігі», – уточнил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – По итогам реализации проектов долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии довели до 81 процента.

По словам Нуржана Жумадилова, в автодорожную сферу ВКО в 2020 году будет инвестировано порядка 102,8 млрд тенге. Из этой суммы 82,3 млрд тенге пойдет на дороги республиканского значения: реконструкцию трасс Талдыкорган – Усть-Каменогорск (458 км) и Омск – Майкапчагай (415 км), также на средний ремонт дорог Семей – Кайнар (46 км), Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи (26 км) и Аягоз – Тарбагатай – Бугаз (14 км).

На дороги областного, районного значения и улицы населенных пунктов выделят 20,5 млрд тенге. Планируемый охват средним ремонтом: 480,4 км дорог и 83 км улиц. В планах провести ремонт дорог по следующим направлениям: Аягоз – Караул, Октябрьская переправа – Новополяковка, Усть-Каменогорск – Самарское, Шемонаиха – Большая речка, Шемонаиха – Усть-Таловка, Теректы – Урунхайка – Тоскайын, и подъездные дороги к опорным и сельским населенным пунктам.

– На содержание дорог областного значения выделено 3310 млн тенге, – уточняет Нуржан Жумадилов. – Долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2020 года планируем довести до 83 процентов.

Дмитрий Одинцов

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