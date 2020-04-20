Без комиссий

Свыше 92 процентов получателей социальной помощи 42500 тенге имеют платежные карты.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками осуществляет оперативное сопровождение реализуемых государством мер по поддержке населения и социальным выплатам.

Стоит отметить, что банки зачисляют указанные выплаты на любые имеющиеся банковские счета. Об этом рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

По его словам, на сегодня из общего количества граждан, которым одобрены социальные выплаты, более 92 процентов уже имеют платежные карты.

– Агентством совместно с Министерствами юстиции и финансов, Республиканской палатой частных судебных исполнителей проведена работа по отмене выставленных ими ограничительных мер. В свою очередь банки принимают меры по отмене своих требований, выставленных к банковским счетам, на которые поступают социальные выплаты, – подчеркнул Олег Смоляков.

Он сообщил, что Агентством и банками отработаны дистанционные алгоритмы открытия счетов, без необходимости посещения отделения банка, включая доставку платежных карт на дом.

В настоящее время услуги по дистанционному открытию счетов и доставке банковских карт предлагают 14 финансовых институтов: 13 банков и АО «Казпочта».