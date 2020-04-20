Без комиссий

Свыше 92 процентов получателей социальной помощи 42500 тенге имеют платежные карты.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками осуществляет оперативное сопровождение реализуемых государством мер по поддержке населения и социальным выплатам.
Стоит отметить, что банки зачисляют указанные выплаты на любые имеющиеся банковские счета. Об этом рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.
По его словам, на сегодня из общего количества граждан, которым одобрены социальные выплаты, более 92 процентов уже имеют платежные карты.
– Агентством совместно с Министерствами юстиции и финансов, Республиканской палатой частных судебных исполнителей проведена работа по отмене выставленных ими ограничительных мер. В свою очередь банки принимают меры по отмене своих требований, выставленных к банковским счетам, на которые поступают социальные выплаты, – подчеркнул Олег Смоляков.
Он сообщил, что Агентством и банками отработаны дистанционные алгоритмы открытия счетов, без необходимости посещения отделения банка, включая доставку платежных карт на дом.
В настоящее время услуги по дистанционному открытию счетов и доставке банковских карт предлагают 14 финансовых институтов: 13 банков и АО «Казпочта».
– Открытие счета осуществляется моментально в онлайн режиме, а доставка карт – в кратчайшие сроки. Снятие наличных денег возможно без использования платежной карты в 4 банках, на которые приходится 82% всех банковских счетов населения и 84,4% граждан, которым уже одобрены социальные выплаты, – сказал представитель финрегулятора. – Агентство координирует работу банков в данном направлении, а также ведет широкомасштабную информационно-разъяснительную работу в части необходимости использования дистанционных каналов банковского обслуживания. Полный список финансовых институтов, предоставляющих услуги по дистанционному открытию счетов и получению банковских карт, размещен на сайте Агентства, на сайте fingramota.kz, а также в социальных сетях. Дополнительно банкам сообщено о недопустимости взимания комиссий по любым операциям клиентов, связанным с социальными выплатами, включая открытие и ведение банковского счета, снятие или перевод денег с такого счета.