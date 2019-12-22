Безопасный «бум!»

Где купить сертифицированную пиротехнику, как правильно запускать фейерверки, чтобы не испортить себе и другим праздники?

Об этом рассказали представители Управления по ЧС областного центра. По статистике, в праздничные и выходные дни количество пожаров и чрезвычайных ситуаций заметно увеличивается. Часто причиной тому служат некачественные пиротехнические изделия.

– С 17 декабря 2019 года по 5 января 2020 года будут проводиться рейды, в ходе которых незаконные и несертифицированные пиротехнические изделия, которыми торгуют в необорудованных помещениях, будут изыматься, – сообщил инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия Управления полиции города Усть-Каменогорска Айдар Манженов.

Он рассказал, что при неправильном хранении из-за воздействия солнечных лучей и влаги товар может стать опасным для использования. Предпринимателям, которые намерены продавать пиротехнику, необходимо получить специальное разрешение. Для реализации необходим оборудованный контейнер, стоящий отдельно от торговых рядов.

– Если вы увидели, что на территории рынка продаются пиротехнические изделия, то об этом необходимо сообщить в органы внутренних дел по каналу 102 либо в дежурную часть на улице Кабанбай батыра, – уточняет Айдар Манженов.

Всевозможные фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие изделия – постоянные атрибуты новогодних праздников. Но, к сожалению, с каждым годом количество получаемых от них увечий, термических ожогов различных травм увеличивается.

– Заблаговременно были направлены информационные письма предпринимателям города, а также уведомления о запрете продажи несанкционированной пиротехнической продукции, – сообщил заместитель начальника УЧС Усть-Каменогорска Серик Амангелдин. – Объектам образования даны рекомендации по мерам безопасности в период новогодних елок.

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции, а также ее применение без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами не только пожаров, но и травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков.

– На уличных лотках и на рынках очень часто можно встретить пусковые установки, по признакам подходящие к профессиональной пиротехнике. Их нельзя использовать, поскольку радиус безопасного удаления и другие характеристики в три-четыре раза превышают допустимые нормы. В последние годы специалисты отмечают появление изделий, использующих энергию взрыва. И, как следствие, несчастных случаев стало больше, – констатируют представители УЧС областного центра. – В Усть-Каменогорске на сегодняшний день действуют две сертифицированных точки реализации пиротехники: на рынке «Дос-Нар» и в гипермаркете «Арзан».

Сотрудники УЧС напоминают, что при использовании любой пиротехники необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

– Запуск петард, фейерверков, ракет и прочего запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок, – подчеркнула пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

Она отметила, что нередко возгорания происходят в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при установке новогодней елки. Чтобы новогоднее дерево не испортило праздничное настроение, расположить его следует подальше от отопительных приборов и открытого огня, при приобретении искусственной елки – предпочтительнее будет модель с противопожарной пропиткой. Ветви должны находиться на расстоянии как минимум в один метр от стен и потолка, а также на безопасном расстоянии от электроприборов и бытовых печей. К тому же не стоит забывать и о правилах электробезопасности – не использовать для украшения несертифицированные гирлянды. Подключать их к сети нужно только с помощью штепсельных соединений, а если вдруг видна неисправность в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение), то их следует срочно отключить. Также специалисты УЧС не рекомендуют оставлять гирлянды включенными на весь день.

Дамир Омаров

Коллаж Анны Ереминой