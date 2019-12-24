Водная полынья, стиснутая с двух сторон ледовым панцирем Бухтарминского водохранилища, служит фарватером паромному судну, продолжающему свою работу по перевозке транспортных средств и людей между берегами.

Ледовый фарватер значительно осложнил ход парома, поэтому на каждый рейс между берегами уходит час-полтора. По этой причине сократилось и количество рейсов: в день их совершается 6–7. Конечно, поток транспортных средств, в сравнении с летним сезоном, убавился, однако в праздничные дни, которых немало в декабре, на берегу образуются длинные очереди и машины застревают в ожидании на многие часы.

В этом году навигационный сезон удлинился из-за относительно теплого декабря. В иные сезоны в третьей декаде декабря паромы делали свой последний рейс, нынче он откладывается на неопределенное время.

– Замеры льда, сделанные выезжавшей на лед специальной комиссией, показали, что его толщина всего 10–12 сантиметров, – говорит начальник оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС ВКО Талгат Нуржанов. – Минимальная толщина льда должна достигнуть 25 сантиметров. В этом случае можно по нему двигаться только легковым автомашинам весом до двух тонн. Подчеркну, только легковым, а не более тяжелой технике.

Между тем искушение быстро и бесплатно перебраться через водохранилище толкает отчаянные головы на рискованные «броски» на автомашинах по льду. Не останавливают запрещающие знаки и бездна под колесами… К сожалению, далеко не все «броски» заканчиваются успешно. Уже открыт и счет ушедших под лед автомашин. На 23 декабря их было порядка 4–5. К счастью, людских жертв нет. Владельцу одной из машин удалось поднять ее со дна.

Стоит сказать, что речь идет о весьма непростой операции, состоящей из нескольких этапов. Первым делом над полыньей, поглотившей машину, сооружается конструкция в форме пирамиды, способная удержать ее вес. К конструкции крепится лебедка, к которой необходимо прицепить находящуюся на дне технику. С помощью механизма груз поднимается на поверхность и затем перекочевывает на лед. В иных случаях, когда приходится иметь дело с большой глубиной, пострадавшие вынуждены обращаться к услугам частных водолазов. Кстати, работать последним приходится в условиях практически нулевой видимости, с серьезным риском.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район