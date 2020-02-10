Безграничный мир Абая

Наследие Абая – особый безграничный мир, способный бесконечно удивлять и обогащать своей мудростью.

В этом вновь убедились участники тематического вечера «Абай әлемі» – «Мир Абая», прошедшего в центральной районной библиотеке Курчума.

Организаторы мероприятия – работники библиотеки постарались раскрыть разные грани творчества поэта и просветителя Великой степи. Участникам вечера рассказали, что Абай является основателем письменной казахской литературы. Отличное знание русского языка позволило ему перевести на казахский язык свыше 50 произведений русских поэтов и писателей.

Молодые ценители творчества Абая – ученики школ поставили сцену из романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Состоявшийся тематический вечер «Абай әлемі» – «Мир Абая» открыл в наступившем году запланированную обширную программу мероприятий, посвященных 175-летнему юбилею Абая.

Бек Нигметов

Курчумский район