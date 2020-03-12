«Ба» встретили овациями             

Русская труппа Восточно-Казахстанского областного драматического театра стала лауреатом VIII Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELoВЕК ТЕАТРА», проходившего в Челябинске с 28 февраля по 6 марта.

При поддержке Управления культуры, архивов и документации ВКО труппа и ранее выезжала на международные фестивали. Так, начало 84-го театрального сезона ознаменовала успешная поездка в Беларусь, город Брест.

По словам директора театра Дынмухамета Уябая, участие в зарубежных фестивалях открывает новые горизонты труппе, вдохновляет артистов.

Много ярких незабываемых эмоций подарил театральный форум «CHELoВЕК ТЕАТРА», представляющий разнообразие режиссерских подходов, жанров, средств и способов выражения. Его организаторы, идейные вдохновители – Новый художественный театр (Челябинск) – провозгласили главной театральной верой Человека. Все, что вершится на сценической площадке здесь и сейчас, выражается через человека, для человека и о человеке. Актёр – ядро спектакля, пружина его механизма, а зритель – соучастник, движущая сила теат-рального действия.

Из ста заявленных на фестиваль постановок спектакль Восточно-Казахстанского областного драматического театра «Ба» Ю. Тупикиной вошел в число 18 лучших наряду с экспериментальными сценическими формами коллективов России, Норвегии, Черногории и Германии.

Комедия с элементами клоунады «Ба» была представлена челябинской публике в самом разгаре фестиваля – 3 марта на сцене Академического театра драмы имени Наума Орлова. Интерес к показу был повышенный – билеты разошлись еще за неделю до начала театрального марафона!

– В Челябинске пришлось осваивать новое для нас сценическое пространство, какие-то декорации перестраивать, что-то убирать, – делится художник-постановщик Шота Чоговадзе. – Но в целом нам удалось сохранить особую атмосферу, ностальгическую интонацию спектакля.

Волнительным для восточноказахстанских артистов было играть для подготовленной публики театралов, среди которых были и коллеги. Но вопреки переживаниям спектакль «Ба» встретили овациями.

Внимательно следили за живой и эмоциональной игрой актеров именитые театральные критики России и зарубежья – Нина Мазур, Марина Тимашева, Нина Шалимова, Капитолина Кокшенева и Александр Вислов. Получить от таких мэтров критического цеха отзыв, профессиональный совет уже было равнозначно награде.

Высоким мастерством членов экспертного совета поразила «ҚР Мәдениет саласының үздігі», ведущий мастер сцены Тамара Коблова. Актрисе удалось создать традиционный образ добродушной, заботливой, искренней «ба», воспитывающей по житиям и рассуждающей, что везде надо оставаться человеком. Также была отмечена точная работа художника-постановщика спектакля Шоты Чоговадзе.

Несмотря на то, что сценическое действие разворачивается в Москве, основная тема постановки «Ба» по пьесе современного российского драматурга Юлии Тупикиной близка и понятна зрителям любого города. Это история о том, как между родными людьми, между разными поколениями возникает непреодолимая пропасть в мировосприятии. Пугающая своими размерами дистанция с каждым днем увеличивается от засилья цифрового века, от дефицита живого человеческого общения.

– Этот спектакль запомнился мне целой чередой удивлений, – отметила театровед, член Германского центра международного института театра и Международной ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО) Нина Мазур. – Сначала мне было непонятно, почему так легко публика откликалась на посылы артистов, которые мне казались наивными? После стало ясно, что это свидетельствует о некоем зрительском голоде, о потребности в спектакле, в котором есть прописные истины, но нет источника зла. Я видела, что зрители уходили со спектакля осчастливленные.

Из обстоятельного искусствоведческого разбора артисты извлекли для себя много полезного, того, что могло бы служить для них определенным ориентиром в работе над новыми ролями.

– Пожалуй, я впервые за свою многолетнюю творческую деятельность побывала на фестивале такого высокого уровня, – признается актриса Тамара Коблова. – В этой поездке мы получили ценный профессиональный опыт. Во время просмотров спектаклей известных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Владимира мне было интересно снова учиться, перенимать необычные актерские техники.

Вместе с тем, по словам наших артистов, теплая, дружеская обстановка фестиваля способствовала сближению участников из разных городов мира. Каждый вечер проводились так называемые актёрские клубы. Кто-то читал стихи у микрофона, кто-то исполнял песни. А восточноказахстанцы организовали челлендж, посвященный 175-летию Абая Кунанбайулы. Эстафету активно подхватили коллеги из Челябинского театра драмы – мысли нашего земляка оказались им близки и понятны, они выразительно, проникновенно прочитали понравившиеся им стихи Абая.

Приятным завершением поездки стало награждение русской труппы Восточно-Казахстанского областного драматического театра дипломом лауреата VIII Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELoВЕК ТЕАТРА».

Фестивальное движение – это великая сила, которая объединяет единомышленников из разных уголков мира, сила, которая выводит артистов на новые творческие орбиты, помогает им по-новому взглянуть на дело жизни. И отрадно, что Управление культуры, архивов и документации ВКО понимает важность участия театра в международных проектах, поддерживает подобные поездки труппы.

Дарья Шавлева