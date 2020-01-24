Башмачки для Золушки

В областном этнографическом музее открылась необычная выставка «Хрустальная туфелька и другие башмачки», экспонатами которой стала обувь в миниатюре. Предметы на полках принадлежат Лидии Рудаковой. Десятки лет она собирает со всего света необычные вещицы в виде туфель и ботинок.

Лидия Рудакова не впервые становится участницей областных выставок. Музейным сотрудникам она знакома как талантливый мастер декоративно-прикладного искусства. Женщина своими руками изготавливает удивительные объемные панно с сюжетными, цветочно-растительными и абстрактными композициями, а также шкатулки, браслеты, кулоны, серьги, тумары. Несколько изделий Лидии Рудаковой находятся в фонде областного музея. Кроме того, имя мастерицы зафиксировано в справочнике «В мире радужных ремесел», изданном в 2016 году, в разделе о кожевенном ремесле. Книга повествует о мастерах декоративно-прикладного искусства Восточного Казахстана.

ПРОФЕССИЯ ПОДСКАЗАЛА

Коллекционирование увлекло Лидию Рудакову по чистой случайности. Когда-то она окончила Московский механико-технологический техникум, факультет конструирования

обуви и художественного оформления кожи. Не найдя должного развития этой сферы в родном городе, Лилия Рудакова стала преподавать. Более 30 лет она готовила учеников для работы на обувных фабриках, преподавала не только стандартные предметы – технологию, материаловедение, оборудование, но и узконаправ-

ленные – историю, моделирование и конструирование обуви.

– Однажды в 1976 году я увидела на одной женщине очень красивую брошь в виде башмачков, которая отражала мою профессию, – рассказала Лидия Рудакова. – Познакомились с ней, и она поняла, что я без этой броши обойтись не могу. Вещица оказалась у меня. Это было первое изделие, которое «открыло» мою тогда еще не запланированную коллекцию. То есть тогда и мыслей не было о коллекционировании. Я носила брошь много лет на лацкане как оберег.

Второй символичный презент Лидия Рудакова получила уже в 1982 году. На корпоративе Дед Мороз, роль которого играл коллега мастерицы, зная о специфике ее работы, достал из мешка и подарил сапожок со шпорой на подкове.

Интерес разгорелся. Лидия Рудакова высматривала миниатюрную обувь в магазинах, но в то время ассортимент особо не радовал. Лишь спустя время на витринах стали появляться керамические грубые ботинки с загнутыми носами и другая, как говорит коллекционер, «страшная обувка», которую народ использовал в основном как пепельницы.

– Муж поначалу не приветствовал это увлечение. Оно было недешево, на покупку сувениров уходила часть семейного бюджета. Но потом он начал приобретать их мне в подарок, – отметила Лидия Рудакова.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — БАШМАК

Активно коллекция стала пополняться с 2000 года, когда дети разъехались по разным городам. Дочь Лидии перебралась в Новосибирск, а сын переехал в Томск. Дети начали путешествовать и сначала привозили сувениры в виде обуви из городов России, а затем из Европы и Азии. В виде кроссовок, сапог, туфель и шлепанцев мастерице дарили точилки, копилки, елочные игрушки, брелоки, магниты, чашки и бокалы.

– Дети не просто привози-

ли подарки. Им было интересно рассказать историю каждой вещи, где ее купили, что она обозначает. По башмакам можно проследить целую историю обуви. Есть и старинные ботинки, и более современные; в готическом стиле, в стиле эпохи Ренессанса, – пояснила Лидия Рудакова. – Важно то, что большинство видов обуви не искажено, а представлено именно с деталями и особенностями эпохи, к которой принадлежит. Например, обувь для бедняков в давние времена шили на одну ногу из грубой кожи, людям приходилось ее разнашивать. Для богачей шили ботинки с вытянутым закругленным носом, причем считалось, что чем длиннее нос, тем богаче их владелец. Чтобы носок не задирался и не мешал при ходьбе, его привязывали на колокольчик к голени. По звуку колокольчика слуги слышали, что приближается хозяин. В одно время обувь изготавливали без подошвы, затем – с подошвой, потом стали приделывать каблуки. По моим экспонатам детям можно читать исторические лекции.

Мастерице всегда любопытно, какой на этот раз башмак ей привезли в коллекцию. Но бывает, что дети приезжают в гости со словами: «Извини, мама, но в этот раз мы ничего не нашли». И это вовсе не повод для расстройства или обид.

«Любимчиков» у коллекционера нет, как и нет недосягаемого экспоната, который бы Лидия Рудакова мечтала заполучить. Ее устраивает имеющаяся коллекция. Женщина радуется любому подаренному башмачку, ведь дело получилось семейным, оно приносит радость и тепло, объединяет.

Каждый экспонат, представленный на выставке, имеет свою историю. Посетители музея увидят необычную красную туфельку из серии под названием «От звезд». Эта серия представлена уменьшенными копиями обуви, которую носили известные, выдающиеся артисты. В магазинах они не продаются, а чаще всего выставляются на витринах для создания антуража. Есть белая керамическая туфелька с рябиной. Она куплена в Москве, в лавке, расположенной под храмом Христа Спасителя. Технология, в которой выполнена туфля, называется керамика-бисквит двойного обжига без нанесения глазури.

САПОЖКАМ — ПОЧЕТНЫЙ ШКАФ

В настоящий момент обувная коллекция Лидии Рудаковой насчитывает 294 экземпляра. Резонный вопрос – где же все это хранилось до открытия выставки в музее?

– Среди экспонатов есть чаши, рюмки, фужеры, стаканы, бокалы для пива, лейки, часы, – рассказала дочь коллекционера, Татьяна Рудакова. – Все это используется там, где пригождается. Наши экспонаты не просто стоят, они имеют какой-то функционал. Часть коллекции занимает один почетный шкаф в квартире, а остальное задействовано в быту.

Лидия Рудакова подчеркнула, что каждому башмачку отводится свое место, он должен прижиться, «влиться в коллектив». Как правило, сначала на новичка обращают больше внимания, а затем он становится частью семьи.

– С Лидией Рудаковой мы познакомились в 2000-х годах, когда я приглашала ее на выставку, – вспоминает заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства областного этнографического музея, руководитель общественного объединения «Ресурсный центр ремесленников ВКО» Райса Мухамеджанова. – Помню, в 2004 году приехали к ней домой, чтобы выбрать изделия для очередной выставки. Тогда я впервые увидела коллекцию обуви, у меня загорелись глаза, предложила мастеру устроить персональную выставку, но она смутилась, ответила, что вещиц не так много, и отказала. В 2019 году я вспомнила про эту коллекцию и узнала о ее судьбе. Лилия Рудакова сообщила, что собрала уже около 300 различных изделий в виде обуви, я обрадовалась и сказала: «Мы организуем вашу выставку».

Примечательно, что открытие тематической экспозиции Лидии Рудаковой «Хрустальная туфелька и другие башмачки» состоялось в ее день рождения. Коллекционер впервые представила свои экспонаты широкой публике. Сотрудники музея восхищены изделиями и выразили надежду, что некоторые уникальные экземпляры Лидия Рудакова передаст в фонд музея.

Выставку можно посетить в этнографическом музее по адресу: ул. Кайсенова, 67. Время работы: с 10:00 до 17:00 без перерыва и выходных. Цена билетов для взрослых – 400 тенге, для детей до 15 лет – бесплатно, детям старше 15 лет и студентам, а также пенсионерам – 200 тенге. Для инвалидов, солдат срочной службы и воинов-интернационалистов вход бесплатный.

Кристина Кирдяпкина