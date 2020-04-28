Барьер для вируса

С введением карантинных мер в Курчумском районе начали работу три круглосуточных санитарно-контрольных поста.

Два из них находятся на выездах из района с западной и восточной его сторон. Третий – на восточной окраине Курчума, где также проходит интенсивный поток автомашин, направляющихся в маркакольскую часть района.

В утренний час на этом посту уже ведут работу сотрудники санитарной и полицейской служб. Медработник, одетый в белый защитный противоэпидемический костюм, тепловизором проверяет температуру у водителя и пассажиров каждой машины. Если она в норме – на посту открывается шлагбаум, машину пропускают.

По словам медика Марины Чулаковой, каждый из проезжающих проходит такую проверку, ведь повышенная температура является первым сигналом о возможном инфицировании человека. Есть и другие признаки, которые могут стать поводом для вызова бригады из центральной районной больницы. Именно в ней при необходимости будет проводиться тщательное обследование пациента.

Полицейские Айдос Хайруллин и Куат Окасов рассказали, в целом обстановка на посту спокойная, люди с пониманием воспринимают ограничительные меры и не препятствуют измерению у них температуры тепловизором. После 21:00 шлагбаум окончательно закрывается до 5 часов утра следующего дня.

В районном акимате сообщили – обстановка в районе остается стабильной. Проведены рейды с участием полицейских, в результате составлены административные протоколы на владельцев пяти автомашин за передвижение на них без пропусков. Меру наказания для них определят в суде. Понесут ответственность и несколько владельцев кафе, где допущены нарушения карантинного режима. Кроме того, в районе регулярно проводится мониторинг цен на продукты питания, в том числе вошедших в список с фиксированными ценами. Принимаемые меры дают положительный эффект –

уменьшается число нарушений.

По просьбе населения работа продуктовых магазинов продлена с 18:00 до 20:00. Кроме этого, принят ряд мер по устранению барьеров, мешающих подготовке и проведению посевных работ местными фермерами.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район