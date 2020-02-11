Барнаул читает Абая

Выставка, посвященная 175-летию Абая Кунанбайулы, открылась в Барнауле.

В Алтайском государственном университете под эгидой Ассоциации азиатских университетов состоялась стратегическая сессия, посвященная теме развития международного сотрудничества в Центрально-Азиатском научно-образовательном и культурном пространстве. Представители вузов России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана собрались, чтобы обсудить вопросы укрепления партнерства.

Основным событием международной встречи стало открытие выставки, посвященной 175-летию со дня рождения поэта, гуманиста, мыслителя Абая Кунанбайулы, организованной ВКГТУ им. Д. Серикбаева совместно с Управлением внутренней политики ВКО, Управлением культуры, архивов и документации и ВК областной специализированной библиотекой им. Абая (Семей).

Материалы выставки были размещены в кабинете почетной кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев» АлтГУ.

– 2020 год в Казахстане – это 175-я годовщина со дня рождения великого казахского деятеля, философа, поэта, композитора, основоположника казахской письменной литературы Абая, – сказала первый проректор ВКГТУ им. Д. Серик-

баева Сауле Рахметуллина. – Произведения духовного наставника всего казахского народа являются настольной книгой каждого казахстанца. Его труды учат мудрости, справедливости, взывают к познанию, трудолюбию, справедливости и братству.

Участники мероприятия отметили, что кафедра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев» – это отличная диалоговая площадка, а выставка будет способствовать распространению идей гуманизма, общечеловеческих ценностей среди молодежи.

В дар были переданы издания из серии «Абай әлемi», а также труды доктора философских наук, профессора, руководителя Международного клуба Абая Е. Григорьева – «Адам бол», «Абай и движение Алаш», «Прометей Великой степи», «Прошу: прислушайтесь к словам моим. Научно-популярные очерки общественно-политических и философских взглядов Абая».

В рамках мероприятия был презентован фильм о жизненном и творческом пути великого казахского мыслителя.

Студенты ВКГТУ представили музыкальную композицию, продекламировали стихи Абая и подарили челлендж ребятам из Алтайского государственного университета, которые передали эстафету в Москву, в Посольство Республики Казахстан в России – недавно назначенному Послу Казахстана в РФ Ермеку Кошербаеву.

Вузовские экспонаты выставки дополнили материалы ВК областной специализированной библиотеки им. Абая – фотопортреты Абая, его друзей – политических ссыльных, книги Шакарима, Ф. Достоевского, М. Ауэзова, А. Иванова и др.

Выставка будет работать две недели, за это время студенты и жители Барнаула получат возможность ознакомиться с наследием великого Абая, в котором найдут философское осмысление проблем современности.

Ева Ким

Пресс-служба ВКГТУ

им. Д. Серикбаева