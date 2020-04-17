Банковская карта с доставкой на дом

Жителям области рекомендуют пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания, чтобы лишний раз не стоять в очереди в отделении банка. К счастью, для этого у финансовых организаций есть все инструменты.

Особенно актуальными банковские услуги в режиме онлайн стали из-за получения социального пособия в размере 42500 тенге, которое в режиме ЧП выделяют определенной категории лиц, утративших доход в связи с введенными ограничениями. Для оформления пособия нужен карточный счет, который есть не у всех.

У банков работают сайты, мобильные приложения, call-центры. Многие из них предоставляют услуги персональных консультантов, с которыми можно связаться по телефону или через мессенджеры. Открыть счет или получить банковскую карту можно дистанционно. Об этом сообщили в управлении региональных представителей в Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

– Заказать платежную карту в условиях чрезвычайного положения можно быстро и бесплатно, не посещая отделения банков. Для этого не нужно быть клиентом определенной финансовой организации. Собственно, клиентами граждане становятся как раз в момент регистрации и открытия карточного счета, – сообщили в управлении.

Карточку банки изготавливают в течение одного-двух дней. Однако финансовые организации могут охватывать дистанционными услугами не все регионы Казахстана.

KASPI BANK

Открыть карту и счет можно в мобильном приложении. Во вкладке «Открыть счет Kaspi Gold не приходя в отделение» введите свой номер телефона и ИИН, подтвердите свою заявку с помощью СМС-кода, сфотографируйтесь и подпишите заявление нажатием кнопки. Счет Kaspi Gold будет доступен сразу же. Его можно передать в соответствующие органы для получения пособия, а управлять им можно с помощью мобильного приложения. Пластиковую карту можно получить после снятия режима карантина.

HALYK BANK

Банк предоставляет услугу по удаленному созданию и доставке карт. Новые клиенты банка могут заказать доставку в Алматы и Нур-Султан на сайте. Те, кто уже является или ранее являлся клиентом банка, могут сделать это в мобильном приложении. Им эта услуга доступна по всему Казахстану. После введения контактных данных с вами свяжется менеджер для уточнения деталей и адреса доставки.

JYSAN BANK

Алгоритм очень простой. Достаточно скачать мобильное приложение, выбрать и заказать определенную карту, в способе получения выбрать «Доставка» и указать адрес доставки. Сервис пока доступен в Алматы и Нур-Султане, но вскоре запустится и в других городах.

EURASIAN BANK

Заявку можно оформить на сайте. После введения ИИН, номера телефона и города с вами свяжется менеджер для уточнения деталей и адреса доставки. Процедура доступна в 16 городах страны.

ALTYN BANK

С помощью мобильного приложения банка Altyn-i после несложной процедуры регистрации можно открыть виртуальную карту, которую удобно подключить к сервисам Samsung Pay и Apple Pay и производить оплату с помощью смартфона. Социальное пособие также можно получить на эту карту, поскольку банковский счет будет открыт бесплатно сразу после регистрации. В ближайшее время банк возобновит физическую доставку пластиковых карт во все регионы Казахстана.

«БАНК ХОУМ КРЕДИТ»

Карту можно заказать на сайте, после чего с вами свяжется специалист банка для уточнения данных и адреса доставки. Доставка в настоящий момент возможна в 17 городах, в числе которых Усть-Каменогорск и Семей.

«СБЕРБАНК»

Карту можно заказать как на сайте, так и в мобильном приложении. После оформления заявки с вами свяжется менеджер, который уточнит все данные. В момент доставки курьер сфотографирует вас и ваш документ и передаст эти данные в банк для подтверждения личности. Банк гарантирует, что они не попадут в руки третьих лиц. Услуга пока доступна только в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

FORTE BANK

Заявку на открытие карты можно оставить на сайте или в мобильном приложении. После заполнения контактных данных с вами свяжется специалист банка. Карта будет доставлена вам курьерской службой. При получении карты необходимо подтвердить свою личность и подписать договор.

«АТФБАНК»

Карту можно заказать как на сайте, так и в мобильном приложении АТФ24. После заполнения анкеты с вами свяжется менеджер, который уточнит все детали, в том числе адрес доставки. Идентификация клиента, подавшего заявление через сайт, производится в момент доставки. Карта становится активной после первого использования в банкомате. Срок доставки по Казахстану – до 10 дней.

«АЛЬФА-БАНК»

На сайте в разделе «Карты» нужно выбрать «Лучшую карту с Cashback» и заполнить заявку, в которой указать ИИН, номер телефона и город проживания. Затем позвонит менеджер банка для уточнения деталей и подтверждения заказа. Вы получите карту с доставкой в срок от двух до 10 дней. Курьер предоставит на подпись заявление, расписку, акт о передаче и сфотографирует вас для отчета.

– В целом при использовании банковских карт и других банковских продуктов необходимо помнить о правилах безопасности, – подытожили в управлении региональных представителей в Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. – Никому не передавайте данные своей карты: PIN-код, CVV/CVV2-код, а также свои личные данные. Делайте онлайн-покупки только в проверенных интернет-магазинах. Для дополнительной безопасности установите двухфакторную идентификацию и отслеживайте списание средств через SMS или интернет-банкинг.

Кристина Кирдяпкина