Атомная леди из Курчатова

Инженер-диагност из наукограда Восточного Казахстана успешно совмещает работу и тренерское дело.

Жанна Оспанова родилась в селе Горняк (ныне Коянды) недалеко от Экибастуза. Сейчас она работает на казахстанском токамаке материаловедческом (КТМ) Национального ядерного центра РК. Девушка-ядерщик рассказала нам о том, почему выбрала такую нетипичную для женщин профессию, как открыла собственную фитнес-студию и какие перспективы есть в главном городе ядерной физики Казахстана.

– Чем занимается инженер-диагност на КТМ?

– Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) – это установка, которая предназначена для магнитного удержания плазмы с целью создания условий для протекания управляемого термоядерного синтеза. Он позволит получить энергию. Именно термоядерная энергетика является одним из наиболее безопасных источников энергии. Чтобы её получить, нужно удержать высокотемпературную плазму в контролируемом состоянии в течение определенного промежутка времени. Инженер-диагност проводит диагностику этой плазмы. Если в диагностике есть неполадки, то я их устраняю. Если же все в порядке, то снимаю полученные показания, анализирую их. После чего провожу научные исследования, пишу статьи, делаю открытия или вношу новшества. Работаю на токамаке в рамках подготовки своей магистерской диссертации. Её тему пока озвучивать не буду. С научной точки зрения это очень интересная и прогрессивная работа, за которой стоит будущее, в том числе и будущее науки Казахстана.

– Много ли в стране инженеров-диагностов женщин?

– На сегодняшний день в нашем институте подобную диагностику провожу только я. К сожалению, с другими лабораториями не так хорошо знакома. Но, насколько мне известно, там тоже работают одни мужчины.

– Почему Вы выбрали

обучение по специальности «Ядерная физика»?

– Это не было одномоментным решением. Помню, как директор школы Дархан Журсинович Батенов сказал мне: «Тебе необходимо проанализировать и выбрать то, в чем ты максимально сильна. Именно это и станет основой для выбора будущей профессии». Придя домой, я написала на листе бумаги все, что умею. В этом списке были и танцы, и публичные выступления, и решение задач. В итоге все сводилось к тому, что у меня преобладает аналитическое мышление. Всегда была тяга к естественным наукам. Главным направлением для себя выбрала физику. Оставалось определить, что мне наиболее интересно из этой области и где бы я смогла открыть для себя что-то новое. Пролистав параграфы учебников, остановилась на разделе «Ядерная физика». Решила тогда, что хочу заниматься именно этим.

– Что Вы думаете о роли женщин в науке?

– Для меня в этой сфере, как и в любой другой, нет ни женщин, ни мужчин. Все они люди науки, которые несут какую-то информацию, полезную для меня. Я никогда не считала удивительным, что женщина стоит у станка, а мужчина работает в индустрии красоты. Если человек делает это профессионально и качественно, то какая разница, какого он пола. Здесь важным является понятие его личностного роста и того, какой вклад он вносит в развитие той или иной сферы.

– Как получилось, что Вы тесно связали свою судьбу с ВКО?

– В Казахстане не так много вузов, профилирующих ядерную физику. Они есть в Нур-Султане, Алматы и Усть-Каменогорске. Честно говоря, с родителями мы настраивались на то, что я поступлю в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Наступил день сдачи ЕНТ, я волновалась, во время заполнения листа ответов перепутала графы истории Казахстана и математики. Набрала около 90–95 баллов. Этого должно было хватить для получения гранта. Но так как я была отличницей, тройка по математике стала для меня шоком, тем более, что в этом предмете я разбиралась лучше всего. Меня успокоил папа, сказав: «Если ты хочешь поступить на эту специальность, то поступишь и никакая тройка тебе не помешает».

Когда настало время подавать документы в вузы, выяснилось, что мне не хватает двух-трех баллов для поступления на бесплатное обучение в ЕНУ. Однако для ВКГУ им. С. Аманжолова этого было достаточно. Прежде мы не рассматривали этот вариант только потому, что Усть-Каменогорск находится далеко от Экибастуза. В итоге получила грант и очень обрадовалась. Ведь это престижное учебное заведение, с хорошей историей.

– Расскажите о самых значимых проектах в стенах университета, в том числе и научных.

– Для меня в университете было три основных направления. Первое – это научная работа, написание статей и выступление на конференциях. Особенно запомнилась Международная конференция в Новосибирске и первая поездка в Курчатов. Второе – знакомство с физкультурой, как с образом жизни. Третье – дебаты. Никогда бы не подумала, что раскроюсь как дебатер.

Самый значимый научный проект – это моя дипломная работа бакалавра в области ядерной физики. Посвящена она водородной энергетике. Наряду с ней находится магистерская диссертация, которую сейчас пишу совместно с Национальным ядерным центром. К слову, недавно был осуществлен физический пуск КТМ. У нас получилось удержать плазму в течение некоторого времени.

– Наверняка после выпуска из университета в Ваш адрес поступало немало предложений о работе. Почему все-таки Курчатов?

– У меня было много вариантов, где я буду работать после выпуска. В последние годы обучения начала профессионально заниматься тренерским делом. Рано утром проводила тренировки, потом бежала на учебу, занималась в лаборатории, вечером снова бежала в спортивный клуб. Поэтому думала, что после окончания учебы поработаю немного тренером, буду заниматься наукой в магистратуре и трудиться на основной работе. Мне предлагали остаться на кафедре, работать в другом вузе, а также в ведущих компаниях региона. Конечно же, в этом списке был и Курчатов. Но НЯЦ принимает на работу не всех студентов и не сразу. Также этот вариант я не рассматривала, потому что начинать все заново в новом городе казалось для меня абсурдом.

Как-то раз поехала в Курчатов на консультацию к научному руководителю по диплому. Перед самым отъездом посетила музей Семипалатинского испытательного полигона. Там я и познакомилась со своим будущим мужем – ученым Арманом Миниязовым. Он стал основной причиной моего переезда в Курчатов. Токамак называют солнцем на Земле, так как температура в нём даже выше и его энергии хватает на длительное время. А для меня солнце на Земле – это мой супруг. Сейчас помимо занятий наукой мы воспитываем дочь Нейлу.

– Как Вы пришли к тренерству?

– Я достаточно долго формировалась как тренер. Сначала тренировалась в университете, однажды увидела объявление о наборе на обу-чение фитнес-инструкторов. Занялась этим, потому что было интересно, а также спорт – это всегда полезно. К тому же хотела обеспечивать себя и помогать родителям. Обучение прошло успешно, ко мне начали приходить люди, говорить о том, что мои советы помогают. Решила развиваться в этом направлении. Поехала на обучение в Новосибирск, прошла онлайн-курсы, повысила квалификацию. Я привыкла тренироваться, но в Курчатове вообще не было ни тренеров, ни фитнес-студий, ни спортивных кружков. Решила открыть собственную студию, чтобы люди могли включить спорт в свой образ жизни. Сейчас у нас действуют пять групп.

– Как думаете, какие перспективы ожидают Вас здесь?

– Перспектив в Курчатове очень много. Думаю, говорить мне о своем карьерном росте пока рановато, как инженер и ученый я только делаю первые шаги. В этом или в следующем году буду снова поступать на обучение уже по-другому направлению физики. Будучи ядерщиком, все еще нахожусь в поиске. Говоря о карьере в целом, стоит упомянуть, что дослужиться можно до чего угодно. Смотря какую цель ты перед собой ставишь: занимать руководящую должность или быть ученым, который оставит след в развитии не только Казахстана, но и всего мирового научного сообщества? В Курчатове можно достичь и того, и другого. Здесь я защитила свою дипломную работу, теперь пишу магистерскую, надеюсь, что также здесь получу степень доктора физико-технических либо физико-математических наук. Отталкиваясь от базы курчатовского института, пойду работать дальше, возможно, в медицинскую физику или же по направлению ядерной медицины.

Гульжан Естаева