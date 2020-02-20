Атмосферные танцы

Восточноказахстанцев приглашают на три дня погрузиться в загадочные мотивы tribal и зажигательные ритмы belly dance.

С 28 февраля по 1 марта впервые в регионе пройдёт фестиваль Hip Twist.

В рамках мероприятия все желающие могут посетить обучающие мастер-классы с участием ведущих педагогов России и Казахстана, танцевальную вечеринку HAFLA и мистический танцевальный спектакль Dancing fairy tale.

Оганизаторами масштабного события в мире танцев стали руководитель студии восточного танца Shahira Александра Шибкова и создатель студии трайбла Ohana Валерия Ким.

– Насколько мы знаем, такого шоу в областном центре ещё никто не организовывал, – отметила Александра Шибкова. – Концерт пройдет в новом интересном формате как для зрителя, так и для самих артистов. Уникальная идея, несомненно, зацепит каждого.

Кроме того, исполнители belly dance могут принять участие в конкурсе красоты Oriental Fairy.

Главная идея фестиваля – продемонстрировать разнообразие стилей tribal и belly dance, объединить студии и коллективы в процессе обучения и повышения танцевального уровня, а также создать дружескую и, как говорят сами организаторы, фэнтези-атмосферу.

– Эти направления, которые зародились еще несколько веков назад, не устарели и не потеряли своей уникальности, – резюмировала Валерия Ким. – Благодаря бесконечному вдохновению их последователей они шагают в ногу со временем. Это мы и хотим показать и рассказать людям. Возможно, нам удастся вдохновить кого-то на новые свершения.

Подробную информацию о фестивале можно получить на страничке Instagram @hip_twist_fest или по телефонам: 87779931222; 87779929292.

Валентина Мусевич