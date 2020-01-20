Атлеты на старте

Чемпионат РК по легкой атлетике стартовал в Усть-Каменогорске. В торжественном открытии принялучастие аким ВКО, Президент федерации по легкой атлетике Казахстана Даниал Ахметов.

В соревнованиях принимают участие 260 спортсменов со всех уголков страны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления физической культуры и спорта ВКО.

Сильнейшие атлеты, которых выявят по итогам республиканского чемпионата, будут защищать честь страны на мировых соревнованиях по легкой атлетике, в том числе чемпионате Азии, который пройдет в Китае 12-13 февраля.

– В регионе мы создаем все условия для развития легкой атлетики, – сказал во вступительной речи Даниал Ахметов. – Думаю, через два года мы будем обладать хорошей структурой в этой сфере, которая сейчас отвечает мировым стандартам. Поэтому от вас, спортсмены, мы будем ждать хороших результатов. Отличного старта, чистой спортивной борьбы и успехов!

Отметим, что для судейства чемпионата впервые используется оборудование Finish LYNX, которое имеет систему точной синхронизации и фотофиниша, а также отображает данные на большом экране.

Кристина Борисова