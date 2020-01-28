АСП в активном режиме

С новыми механизмами начисления и выплаты адресной социальной помощи (АСП) ознакомили многодетных матерей Восточно-Казахстанской области.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат встретился с многодетными матерями региона. Также участие в мероприятии приняли представители госорганов и квазигосударственного сектора.

О текущей ситуации по назначению АСП и принимаемых мерах по поддержке малообеспеченных и многодетных семей сообщил руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев.

Он акцентировал внимание собравшихся на основных изменениях начисления и выплаты АСП, которые вступили в силу в текущем году. Теперь адресная социальная помощь назначается ежеквартально и равна разнице между среднедушевым доходом и чертой бедности. При отказе трудоспособных членов семей от участия в мерах занятости, а также при нарушении условий соцконтракта она не назначается всей семье в течение шести месяцев.

По словам Жасулана Сарсебаева, основным принципом нововведений являются прозрачность, справедливость и исключение иждивенческих настроений среди многодетных и малообеспеченных семей. С этой целью в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» были внесены изменения для получателей АСП – увеличен срок микрокредитования до семи лет и снижена процентная ставка до четырех процентов. Для открытия собственного бизнеса начинающие предприниматели смогут получить грант в размере 530 тысяч тенге.

– В этом году на выплату адресной социальной помощи предусмотрено 5,4 млрд тенге, – сказал Жасулан Сарсебаев. – С 5 января во всех 19 городах и районах ВКО начат прием документов. Всего обратились порядка 9 тыс. человек, из которых четыре тысячи подали заявление на назначение АСП.

О гарантированном социальном пакете для детей рассказала руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. По ее информации, в школах региона обучаются 20638 детей из многодетных семей и 16809 – из малообеспеченных. Дети от одного до шести лет ежемесячно получают продуктовый набор и ежеквартально – наборы средств личной гигиены. Дети от шести до 18 лет обеспечены школьной формой и принадлежностями (раз в год), горячим питанием, а также льготным проездом в городском общественном транспорте.

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Владимир Ли отметил, что для удобства получателей АСП работает социальное окно, через которое можно записаться на прием. Также детям до 18 лет медицинская помощь, в том числе стоматологическая, будет оказываться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального страхования.

В свою очередь в ходе круглого стола многодетные матери вынесли на обсуждение предложения по открытию групп продленного дня, тематических кружков и курсов, мини-центров при школах и созданию детских садов в отдаленных районах, а также повышению информационно-разъяснительной работы и трудоустройству этой категории населения.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат отметил, что во всех городах и районах региона создано 258 информационных групп, которые разъясняют новый механизм начисления и выплаты АСП. По его мнению, для анализа целесообразности строительства детских дошкольных учреждений необходимо сделать карту плотности населения и проанализировать районирование.

– В целом встреча прошла конструктивно, было озвучено много полезной информации, – резюмировал Алишер Мархабат. – Государство делает все от него зависящее, создаются программы, выделяются деньги. Важно, чтобы сформированные механизмы нашего взаимодействия помогали точечно решать появившиеся проблемы.

Татьяна Кравченко

Тлеубек Шаяхмет