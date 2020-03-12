Аскар Мамин: «Никого из казахстанцев не оставят в сложной ситуации»

По заданию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под руководством Премьер-Министра РК Аскара Мамина. Главная задача, поставленная перед ним, – исполнить в полном объёме все социальные обязательства перед населением.

10 марта Аскар Мамин на заседании Правительства уже сообщил о разработке мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику.

– Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения. Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации. Наша общая задача – это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. Подчёркиваю, все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объёме, – сказал Аскар Мамин.

Напомним, 9 марта 2020 года стало испытанием для мировой экономики – цены на нефть марки Brent упали на 30 процентов, после чего курс доллара в обменниках Казахстана вырос до 393 тенге и более.

В Правительстве учли и возможную инфляцию – первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов сообщил о проведении индексации пенсий и пособий. С учётом пересмотра коридора инфляции также проиндексируют расходы на обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках ГОБМП, лечение граждан за рубежом, обучение по программе «Болашак».

Правительство проработало несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

Премьер-Министр поручил акиматам обеспечить эффективную работу стабфондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально значимым товарам. АО «ФНБ «Самрук-Қазына», национальные управляющие холдинги и другие подотчетные Правительству организации должны согласовывать свои операции на валютном рынке с Нацбанком, разработать план с конкретными мерами по усилению импортозамещения.

Минфину совместно с госорганами дано задание в недельный срок внести предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реа-лизации неприоритетных инвестиционных проектов. Минтруда – обеспечивать своевременные социальные выплаты в полном объёме и разработать новую Дорожную карту занятости, в рамках которой усилить работу по реализации инфраструктурных проектов, ремонту социальных объектов и благоустройству населённых пунктов, а также совместно с акиматами обеспечить жёсткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан.

Елена Лазурина

Нур-Султан