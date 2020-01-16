Асар на колесах

Уже три года неравнодушные восточноказахстанцы безвозмездно помогают людям с особыми потребностями, успешно реализуя проект по автоволонтерству.

2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера, что, несомненно, придаст новый импульс развитию этого движения в стране, позволит ему приобрести не стихийную, а систематичную форму.

В Усть-Каменогорске третий год функционирует проект «Автоволонтеры «Өскемен-АСАР», основной целью которого является предоставление на безвозмездной основе транспортных услуг людям с особыми потребностями, одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

В областном центре проживают более 60 тысяч пенсионеров и более 10 тысяч людей с особыми потребностями. Однако хорошо организованного рынка транспортных услуг для этой категории граждан нет. Не все из них могут воспользоваться общественным транспортом, так как зачастую он к этому не приспособлен. В городе действуют службы «Инватакси» и «Социальное такси», но охватить всех они пока не могут.

Обращения поступают от тех, кому трудно передвигаться, семей, воспитывающих детей-инвалидов и не имеющих собственного транспорта, и многих других. Автоволонтеры помогают добраться не только до медучреждений, но и в парк или университет. На встречу с друзьями, в кафе или другие места досуга обратиться за транспортной помощью могут все, кого нужно подвезти.

– Такая практика применяется на юге Казахстана, но там автоволонтеры помогают спортсменам-инвалидам, мы решили не ограничивать проект какими-либо рамками, – рассказывают организаторы проекта. – Создали диспетчерскую службу и группу в WhatsApp, где обмениваемся информацией. Только за первый месяц реализации проекта неравнодушные люди откликнулись на 15 заявок из 21.

Для того чтобы воспользоваться помощью автоволонтеров, нужно не позднее чем за 24 часа подать заявку по номеру телефона 8 747 911 00 11

или отправить сообщение в WhatsApp. В нем следует указать дату поездки, адрес, откуда и куда вас необходимо привезти, ФИО, являетесь ли вы одиноким пенсионером или ветераном ВОВ, многодетной семьей или воспитываете ребенка с инвалидностью, свою группу инвалидности и как вы передвигаетесь (инвалидная коляска, ходунки или сопровождающий).

– Диспетчерам поступает сообщение, что, к примеру, родитель с особенным ребенком просит отвезти их в поликлинику, – поясняют организаторы. – Диспетчер обращается к водителям, первый откликнувшийся автоволонтер оказывает транспортную помощь.

В прошлом году проект «Автоволонтеры «Өскемен-АСАР» победил в региональном этапе конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана» в номинации «Развитие волонтерского движения в социальной сфере». На республиканском уровне он вошел в 57 лучших проектов страны, но, к сожалению, в число 14 финалистов не попал. Однако на церемонии награждения победителей конкурса проект «Автоволонтеры «Өскемен-Асар» отметили грамотой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Самые активные автоволонтеры, а также диспетчеры проекта получили благодарственные письма от акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара. Помимо этого – талоны на бензин и наклейки на машину «Знак приоритета на дороге при перевозке людей с инвалидностью», чтобы всегда была возможность удобно высадить человека с особыми потребностями.

Сообщество ведет активную работу в чате WhatsАpp и социальных сетях. Автомобилистам не обязательно участвовать в проекте на постоянной основе, можно сделать это и один раз.

– Проект существует благодаря неравнодушным жителям города, надеемся, что в дальнейшем к нам присоединится больше участников, – отмечают организаторы. – Автоволонтеры уже совершили множество маленьких чудес, помогли бабушкам и дедушкам посетить больницы, людям с ограниченными возможностями здоровья – встретиться с друзьями, не пропустить занятия в университетах или важные мероприятия.

Стать автоволонтером может любой житель Усть-Каменогорска. Для этого достаточно иметь собственный автомобиль, свободное время и желание помочь людям. Как говорят сами участники проекта, добрых рук и «добрых» колес много не бывает. Работа «Өскемен-АСАР» построена без вложения денежных средств, только благодаря отзывчивым горожанам. Каждый может оказать помощь или обратиться за ней.

Дамир Омаров