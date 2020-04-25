Архив – это не только документы

Старейший в Казахстане Государственный архив Семея, ныне Центр документации новейшей истории, отметил свое столетие.

Едва отгремели бои с колчаковцами за восстановление советской власти в Семипалатинске, как 29 марта 1920 года губернский революционный комитет принял решение: «Создать губернский архивный фонд для собирания и хранения ценнейших документов по истории края».

Первым заведующим губернским архивным фондом был утвержден Н. Я. Коншин. Общественный деятель, краевед, получивший образование в Ярославском юридическом лицее и Московском университете, он был членом Западно-Сибирского подотдела Русского географического общества, много работал над архивными документами.

К работе в архиве Коншин привлек таких известных краеведов, как Н А. Бахирев,

Б. Г. Герасимов, которые хорошо знали историю Казахстанского Прииртышья, его социально-бытовые условия, культуру. Под архив было отведено каменное помещение («6 шагов в ширину и 12 в длину»), штат состоял из четырех человек.

С 1 апреля 1920 года Коншин и его сотрудники приступили к сложному и важному делу – концентрации разрозненных и бесхозных архивов учреждений дореволюционного периода. Граждан-

ская война нанесла непоправимый урон архивному делу – документы уничтожались из-за дефицита топлива, бумаги продавались как макулатура. Поэтому в августе 1920 года работники архива уже выезжали в командировки в уезды, чтобы, не теряя времени, установить количество сохранившихся документов и принять меры по их спасению.

Несмотря на тяжелые условия работы, Н.Я. Коншин со своим маленьким коллективом в короткие сроки сосредоточил десятки тысяч ценных материалов дореволюционных учреждений края: земских, судебных, полицейских, и организовал сбор документов новых советских структур: губревкома, губисполкома, губсовнархоза, губземотдела. Одновременно шла работа по описанию документов, составлению к ним научно-справочного аппарата.

К 1940 году на хранении в Семипалатинском областном архиве находилось 614 фондов, из них послереволюционных – 474 и дореволюционных – 140.

В военные годы архив области не прекращал свою работу. Архивисты проводили беседы, читали лекции в военных госпиталях, военкоматах. В архив на хранение поступили 14 фондов – эвакуированные документы госархива НКВД Чечено-Ингушской АССР.

Фонды Семипалатинского архива послужили базой для создания госархивов Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей. Материалы, касающиеся истории их становления, были переданы Семипалатинским архивом. В свою очередь, документы, касающиеся деятельности учреждений Семипалатинска и области, были получены из Омского, Новосибирского, Томского, Талды-Курганского облгосархивов.

На основании постановления Совета Министров КССР от 17 июня 1960 г. архивное дело Семипалатинской области было передано в непосредственное руководство областного исполнительного комитета.

В 1997 году архив был преобразован в Центр документации новейшей истории ВКО.

– В составе документов ЦДНИ в настоящее время насчитывается 631930 единиц хранения, количество архивных фондов – 2465 за 1798 – 2018 годы; 7970 фотодокументов, 123 – фоно-, 146 – видео-, 1187 кинодокументов, 1982 единицы научно-технической документации, – рассказал директор Центра документации новейшей истории Болат Мусин. – Многотысячный фонд, хранящийся в ЦДНИ, – живая история Семипалатинского Прииртышья, он отражает социальные преобразования нашего края, превращение Семипалатинска в крупный промышленный и культурный центр Казахстана.

В документах – впечатляющие факты о великих стройках первых пятилеток: Турксибе, дороге «Восточное кольцо», промышленном гиганте на Иртыше – мясоконсервном комбинате.

Документы периода Великой Отечественной войны – это летопись трудовых и боевых героических подвигов наших земляков. В фонде гос-

архива сохранилось немало свидетельств прочной связи фронта и тыла – помощи воюющим землякам продуктами, обмундированием. Документы рассказывают о сформированных на территории области 8-й Ямпольской и 30-й гвардейской Рижской стрелковых дивизиях.

Большой интерес представляют материалы об участии семипалатинцев в восстановлении Сталинграда, разрушенных войной хозяйств Ставропольского, Краснодарского краев, Орловской области.

Хранящиеся фотографии, кинодокументы, аудиозаписи

запечатлели встречи с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаевым, выдающимся казахским писателем М. О. Ауэзовым, внуком Ф. М. Достоевского А. Ф. Достоевским, семьей Невзоровых – основателями художественного музея, писателем и общественным деятелем О. Сулейменовым.

– Раньше большое количество документов без достаточного основания было закрыто для широкого доступа исследователей. Такими являлись фонды учреждений государственной власти, юстиции и ряда предприятий, фонды бывшего партийного архива. Архивисты провели большую работу по снятию ограничения и расширению доступа исследователей к фондам. Комиссия по рассекречиванию документов, работавшая в течение пяти лет, открыла для исследователей доступ к 11168 ранее секретным документам, – рассказала руководитель отдела ЦДНИ Лаура Кадырова. – В системе мер по обеспечению сохранности документов и расширению доступа к ним, в том числе и удаленного, в ЦДНИ особое место занимает внедрение информационных технологий. Этим занимается специальный отдел. Наибольшее внимание специалисты уделяют созданию электронного архива документов. В настоящее время мы занимаемся созданием электронных копий особо ценных документов, которые представляют собой как страховой фонд, так и фонд пользования, доступный для широкого

круга исследователей.

Повышению эффективности использования документов, в том числе и в реализации социальных прав граждан, служат тематические базы данных, электронные справочники, каталоги, которые постоянно пополняются.

Большую работу проводит Центр документации новейшей истории по освещению вклада земляков в Победу в Великой Отечественной вой-

не. Изданы брошюры: «Летопись Семипалатинского Прииртышья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», подготовленная на основе областных газет «Прииртышская правда», «Екпiндi»; «Всегда в строю», посвященная жизни и общественной деятельности Героя Советского Союза Н. Н. Силина, личный фонд которого находится на государственном хранении в ЦДНИ; «Завтра возвращаюсь на фронт…» (из истории эвакогоспиталей, размещенных в Семипалатинске в годы войны); «Семипалатинские дивизии», посвященная 8-й Ямпольской и 30-й Гвардейской Рижской стрелковым дивизиям, сформированным в Семипалатинске; юбилейный сборник документов «И помнит мир спасенный…».

Здесь можно найти газеты, изданные в далеком 1905 году. Такие как «Известия» 1918 г., «Вечерняя почта» 1905 года, «Воля народа» 1917 года, «Трудовое знамя» 1918 года. Причем эти издания сохранились только в фондах Центра документации новейшей ис-

тории.

Сотрудники архива прилагают все усилия, чтобы собрать и сохранить документальные свидетельства нашего насыщенного событиями времени. Однако архив – это не только документы, это прежде всего люди. Без них архив – просто склад. Профессия архивиста не только дает возможность получать обширную информацию из первоисточников, но и развивает чувство истории, отвлекает от суетности, учит отделять главное от второстепенного.

Флора Левина

Семей