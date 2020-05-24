Аристотель Востока в объективе

В Казахстане снимают 10-серийный художественный фильм «Аль-Фараби», посвященный 1150-летию великого мыслителя Востока.

Как сообщает республиканская газета «Казахстанская правда», фильм планируют показать в эфире одного из казахстанских каналов уже осенью.

Коронавирус внес свои коррективы в процесс работы над созданием сериала. По плану сейчас съемки должны проходить в Туркестане, в доме «Жеты-ата», расположенном недалеко от мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Это здание с просторным двором кинематографисты подобрали для съемок аль-Фараби в юнос­ти. Зимние сцены уже отсняты и находятся в работе, а вот с летними пейзажами придется повременить.

– Отец аль-Фараби, а он был военным начальником, приводит домой гостей и знакомит с сыном, которому на тот момент 17–18 лет, – слегка приоткрывает завесу сценарной тайны режиссер картины Батырхан

Дауренбеков. – Внимание аль-Фараби привлекает караванщик из Бухары, доставляющий товары по Великому шелковому пути. Узнав, что юноша образованный и проявляет интерес к наукам, караванщик рассказывает о разных странах, в которых ему удалось побывать, об ученых-астрономах и физиках, их открытиях. И даже обещает в следующий раз привезти ему книгу, в которой содержатся многие знания.

Это и будут первые сцены картины, сюжет которой охватывает два важных периода жизни Аристотеля Востока (так называют аль-Фараби за его огромный вклад в разные направления наук) – молодость и зрелость. В последних кадрах картины зритель увидит уже зрелого аль-Фараби, написавшего более 200 научных трудов и трактатов.

– По сюжету события картины развиваются в IX веке в Отраре, – рассказывает продюсер и директор киностудии «Сақ» Нуриддин Паттеев. – Как известно, Абу Наср аль-Фараби родился в 870 году в городе Фарабе, называемом Отраром, расположенном в месте впадения реки Арысь в Сырдарью. Сейчас это Отрарский район Туркестанской области. Его полное имя звучит как Абу-Наср Мухаммад ибн-Мухаммад ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Слово «тархан» в составе полного имени указывает на то, что аль-Фараби – выходец из привилегированных слоев тюрков.

В то время город Отрар был крупным политическим, культурным и торговым центром и являлся узловым пунктом караванных дорог Великого шелкового пути, который связывал средневековую Европу и Азию. Но поскольку городище практически разрушено и на нем нет подходящих для съемок зданий и сооружений, кинематографисты подобрали несколько локаций, расположенных в самых разных уголках Туркестанской области. Кинематографисты рассчитывают, что ситуация с коронавирусом разрешится, и они смогут выехать на несколько дней для съемок в Узбекистан. А вот от поездки в Турцию, на древних улочках городов которой изначально предполагалось снимать сцены сирийского Дамаска, уже отказались.

На помощь придут современные компьютерные технологии, позволяющие изменять фон на видео, путем программной обработки исходного материала. Батырхан Дауренбеков утверждает, что видео, снятое в 3D-формате, от реального не отличишь: оживленные улицы и рынки, старинные строения выглядят как настоящие.

Роль аль-Фараби в картине играют сразу два актера. В молодости его воплощает выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Бекзат Жунисов. Образ мыслителя в зрелом возрасте доверили сыграть актеру и режиссеру Туркестанского театра им. Р. Сейтметова Айдару Наурызбаеву.

– Это не автобиографическая история, – акцентирует внимание Нуриддин Паттеев. – Информации о юности аль-Фараби нет, не считая отдельные сведения, указывающие на то, что разные периоды своей жизни он провел в Отраре, Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Дамаске. Перед нами стоит задача рассказать о великой личности, человеке, внесшем неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации, которого не случайно стали называть Аристотелем Востока. Думаем, что аудитория у картины будет обширной – от молодежи до людей зрелого возраста.

Татьяна Кравченко

«Казахстанская правда»