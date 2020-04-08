Апрель водою славен

Снегогон, солнечник, цветень, водолей – так ласково называли славяне этот капризный месяц, приговаривая: «Апрель ветром дует, небо синит – тепло сулит».

По народным наблюдениям, апрель характеризуется непостоянством – тепло чередуется с холодом, а ясная погода – с дождливою.

– В начале апреля продолжается таяние снегов, разливаются весенние воды. Чем больше разлив – тем лучше, – отмечает председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев. – В ходе наших этнографических экспедиций по региону каких-то особых апрельских примет мы не нашли, однако известно, что, по народным поверьям, поворотом на тепло считается Федул, с которого «тепляк подул». Во второй половине апреля выставляются ульи. В это же время идет посев и посадка огородных овощей. Только на Егория наступает полный разгар весны, хотя сам по себе день этот часто бывает холоден и мрачен.

Весна вступает в свои права под защитою весеннего витязя святого Георгия Победоносца, покровителя земледелия, скотоводства, охоты. Дожди на Егория полезны хлебам.

6 апреля – Предпразднество Благовещения, так называемая Похвала, известная присловьем: «На Похвалу курочка первым яичком похваляется», «Коли ночь тепла, весна будет дружная».

7 апреля – Благовещение. Третья встреча весны, которая зиму поборола. Рожденному в этот день много благодати сулит и вешний ветер, и солнце, и чистая даль. В этот день по преданию девки кос не плетут, птицы гнезд не вьют. «В Благовещение дождь – уродится рожь, а мороз – под кустом овес».

18 апреля – Федул-ветреник. В старину говорили, что до Федула дует сиверок или «Федул губы надул».

21 апреля – Родион-ледолом, Агафа и Руфа. В былые времена ходили крестьяне к реке, заговаривали духа водяного, чтобы не ревел в ночи, не зорил (рушил) берегов. А добрыми плесками разбудил бы низины, пустил бы рыбу на нерест. «Пришел день Агафы и Руфы – земля рухнет».

23 апреля – Терентьев день раньше мужиков сна лишал. «Взойдет солнце в туманной дымке – к хлебородному году, выкатите, что на ладони, – не пришлось бы озими перепахивать, засевать яровыми».

28 апреля – Пудов день. Анастасия калины и рябины почки распускает. «На святого Пуда, пасечник, доставай пчел из-под спуда».

30 апреля – Зосима, Соловецкий чудотворец, пчельник. «Расставляй ульи на пчельнике». Ярая пчелонька вылетает из улья. Называют пчелку Божьей угодницей. Она, мол, готовит воск на свечу.

Апрель – первоцвет, месяц говорливой воды, хранитель вешнего шума, «воду подбирает, цветы раскрывает». «Апрель всех напоит, ленивого не любит, проворного голубит, обманет – под май подведет».

Еще говорили так: «Апрель с водою, а май с травою», «Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит: что-то еще будет?», «Снег морит – сугроб горит», «Была бы апрельская водица, а зелень народится», «Огородные сверчки начинают свои скачки».

– Считалось, что в этом месяце надо держать одежду ближе к телу, еще бывают холода, – добавляет Александр Яковлев. – Поговаривали, мол, не бойся в апреле зимы, бойся отзимка или не ломай печей, пока апрель у плечей.

Народный календарь предостерегает: «Непостоянен обманщик-апрель: на дню семь погод». Для аграриев же «Три дождя в апреле да один в мае – тысячи дождей стоят». Сельские жители также хорошо знают, если «В апреле в землю не положишь, так и с земли не возьмешь».

К слову, по предварительному прогнозу РГП «Казгидромет», в Восточном Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы. В середине декады ожидается её некоторое повышение и усиление ветра.

Ева Ким