Аншлаг в режиме онлайн

Жителям Курчумского района предлагают смотреть концерты местных творческих коллективов в режиме онлайн.

Первым стал онлайн-концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Сарын», которым руководит Рафхад Тусюпбаев. Курчумцы смотрели его в режиме реального времени в приложении Instagram на странице структурного подразделения отдела культуры КГКП «Шабыт». Помимо них творческие номера стали доступны к просмотру еще для 1,5 тысячи подписчиков этой страницы.

По информации директора КГКП «Шабыт» Гульсум Кусаиновой, на очереди – концерт вокальной группы «Iнкәр». Затем свое искусство в онлайн-режиме представят: Инабат Бакытканова и Елдос Бакытбайулы, исполнители традиционной национальной музыки Есен Маженов и Зейнур Солтангулов, дуэт Канипы Ахметовой и Адии Чепеновой, другие коллективы и отдельные исполнители.

– Поступает множество одобрительных откликов от жителей района, которые посмотрели концерт, – говорит Гульсум Кусаинова. – Продолжим работать в этом режиме и дальше.

Участие артистов района в различных конкурсах проходит также в режиме онлайн. Состоявшиеся мастера сцены и их юные ученики принимают активное участие в таких творческих смотрах и удостаиваются самых высоких оценок и наград. Например, три детские группы и их наставники.

Вокальными группами «Жас толкын» и «Дарын» руководят артисты Бакытбек Масалимов и Макпал Нурпеисова. Наставником в хореографической группе «Шабыт» является Инабат Бакытканова. Эти коллективы направили видеоролики с творческими номерами на республиканские конкурсы «Аналар – асыл жандар» и «Арулар – асыл жандар». В итоге на них буквально обрушился град медалей, грамот за занятые призовые места.

В первом из конкурсов сразу трое участников группы «Шабыт» завоевали Гран-при, еще трое – первые места, один – второе место. В конкурсе «Арулар – асыл жандар» пятеро ребят из группы «Дарын» заняли первые места, двое – второе. В этом же конкурсе трое юных вокалистов группы «Жас толкын» удостоены Гран-при, четверо – первых мест. Макпал Нурпеисовой и Бакытбеку Масалимову присуждены звания «Үздік ұстаз» («Лучший наставник»).

По словам Гульсум Кусаиновой, в коллективе трудятся артисты, не раз подтверждавшие на всевозможных конкурсах свой высокий профессиональный уровень.

В их числе – Есен Маженов, Бакытбек Масалимов, Зейнур Солтангулов, Макпал

Нурпеисова. На смену им приходят молодые кадры.

К примеру, Инабат Бакытканова – выпускница Алматинского музыкального колледжа имени П. Чайковского по классу кобыза. Кроме этого древнего народного инструмента она увлекается национальными и современными танцами. Причем, несмотря на сравнительно небольшой стаж работы в коллективе, успешно учит детей танцевать. Ее воспитанник Рустем Кенжебекулы принял участие в международном конкурсе «Премия нового формата 2020–2021» и удостоился Гран-при. Победами отмечено участие и в конкурсе «Мир Абая».

Несмотря на отдаленность от крупных центров, сельские артисты не снижают свою профессиональную планку. Творческий поиск, оттачивание своего мастерства для них – непрерывный процесс. Это и делает их творчество востребованным многочисленной аудиторией.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район