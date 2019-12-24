Анализируем и не нарушаем

В ВКО наибольшие объемы финансовых нарушений установлены в сфере строительства и ЖКХ.

Ревизионной комиссией по Восточно-Казахстанской области в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы» проведен круглый стол «По вопросам соблюдения законодательства в сфере государственного аудита и финансового контроля, противодействия коррупции и соблюдения служебной этики аудиторами». На мероприятие были приглашены представители областных управлений и квазигосударственного сектора.

Как отметил член ревизионной комиссии Дархан Амангелдіұлы, основное место в ее работе занимает изучение и анализ причинно-следственных связей нарушений бюджетного и иного законодательства, выявление проблем при реализации программных документов, а также в деятельности объектов государственного аудита с представлением действенных рекомендаций и предложений по их устранению и предупреждению.

– В наши задачи входит не только выявление финансовых нарушений, – подчеркнул он. – Наряду с этим мы стараемся оказать правовую помощь и применяем другие профилактические меры.

По словам представителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по ВКО Эльнара Турсынканова, их ведомством на постоянной основе проводится мониторинг по выявлению нарушений законодательства, допускаемых государственными служащими области.

Руководитель аппарата ревизионной комиссии, уполномоченный по этике Ерлан Адилов рассказал о мероприятиях, проводимых в целях предупреждения и противодействия коррупционным рискам и соблюдения норм служебной этики государственными аудиторами.

В ходе заседания были озвучены итоги проведенных аудиторских мероприятий за 9 месяцев 2019 года. По информации представителя ревизионной комиссии Ербола Базилулы, за указанный период из 19 запланированных аудиторских мероприятий завершены 14. С учетом встречной проверки охвачено 116 объектов с общим количеством средств более 86 млрд тенге. Общая сумма установленных нарушений составила свыше 7 млрд тенге. Из них свыше 3 млрд тенге – это финансовые нарушения, свыше 2,7 млрд тенге – неэффективное использование бюджетных средств и активов государства, более 1,5 млрд тенге – неэффективное планирование.

– Установлено 81 системное нарушение, 484 нарушения процедурного характера, – проинформировал спикер. – Наибольшие объемы нарушений отмечены в сфере строительства и ЖКХ (44,7 процента), экономики и финансов (16,2 процента), в аппаратах акимов городов, районов и сельских округов (11,2 процента), в сфере социальной защиты и координации занятости (8,2 процента).

Привлечено к дисциплинарной ответственности 83 должностных лица, к административной – 68. В отношении виновных составлены протоколы на сумму более 9 млн тенге. Всего за указанный период в правоохранительные органы направлено 10 материалов.

Руководитель отдела государственного аудита № 2 – государственный аудитор Асыл Өміртаев отметил нарушения, носящие системный характер со стороны объектов аудита. Он выразил пожелания руководителям областных управлений усилить контроль и проводить анализ итогов проведенных аудиторских мероприятий для дальнейшего недопущения указанных нарушений и недостатков, в том числе в подведомственных организациях.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников