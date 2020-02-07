Амбициозные планы

На отчетной встрече перед населением аким Глубоковского района Каликан Байгонусов рассказал о планах на 2020 год.

Анализируя достигнутое за 2019 год, следует отметить положительную динамику района по основным индикаторам социально-экономического развития. В целом в бюджет поступило 3 млрд тенге. За минувший год в экономику и социальную сферу района вложено 13,9 млрд тенге инвестиций, в основном – в развитие промышленности и агропромышленного комплекса района.

Примечательно, что в минувшем году получен рекордный урожай зерновых культур за последние 30 лет. Валовой сбор зерновых культур в бункерном весе составил 173,1 тыс. тонн, масличных – 72 тыс. тонн. В этом году район делает ставку на увеличение посева сои. В данном направлении планируют работать ТОО «ОХМК», ТОО «Быструха Астана», к/х «Омаргалиев», к/х «Семена масличных» и к/х «Виситаев». Прогнозируемый рост площадей посева сои составит до 2100 га, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Продолжаются работы по увеличению охвата населения чистой питьевой водой. В этом году планируется установка блочно-модульных станций в поселке Карагужиха и на станции Ульба Перевалочная. На эти цели выделено 21 млн тенге.

Проведена большая работа по внедрению новой социальной политики и усилению адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения. В текущем году на выплату адресной помощи выделено 98,2 млн тенге, из них 11,6 млн тенге – из местного бюджета.

По программе переселения из трудоизбыточных регионов запланировано переселение 20 семей, из республиканского бюджета предусмотрены средства в размере

12,8 млн тенге.

На функционирование автомобильных дорог районного значения будет направлено 75,4 млн тенге, в том числе на летнее – 35,4 млн тенге, зимнее – 40 млн тенге. Дополнительно выделено 40 млн тенге на содержание автодорог в поселке Карагужиха и на станции Аврора. По программе «Нұрлы жол» проведут средние ремонты подъезда к поселку Глубокое, проезда через него и через Белоусовку.

Для благоустройства района из областного бюджета выделено 230 млн тенге, из них на районный центр – 100 млн тенге и 130 млн тенге – на 13 сельских округов, перешедших на 4-й уровень бюджета. На эти средства благоустроят главную площадь, установят детские площадки, отремонтируют парки «Алтай» и «Тополек», а также спортивные площадки.

В настоящий момент проводится большая работа по подготовке к паводковому периоду. В восьми сельских населенных пунктах проведены работы по очистке русла и углублению водопропускных каналов рек, установке водопропускных труб и ремонту мостов.

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет

Глубоковский район