«Алтай Торпедо»: раунд первый

Команда «Алтай Торпедо» на родном льду переиграла «Бейбарыс» и повела в счете серии – 2:1.

Стартовали матчи плей-офф этих соперников в Атырау. Первая игра прошла напряженно. С преимуществом в две шайбы завершился первый отрезок поединка в пользу хозяев. После второго периода счет остался неизменным, а вот третья двадцатиминутка подарила болельщикам невероятные эмоции. Хоккеисты «Алтай Торпедо» не только сравняли счет, но повели в одну шайбу. Однако бейбарысовцы не упустили возможность перевести игру в овертайм, где они забили гол и вырвали победу у «Устинки».

Во втором матче устькаменогорцы имели явное преимущество над соперниками. Сразу пять шайб отправили игроки «Алтай Торпедо» в ворота Артема Микушина и лишь одна была ответной – 1:5.

В родном Дворце спорта ребят ожидали мощная поддержка в лице фан-клуба «Торнадо», полный зал и жёны с плакатом «Любимые, мы верим в вас!». У хоккеистов фарм-клуба просто не было права на поражение.

Первый гол реализовал защитник Адиль Бекетаев, а следом вторую забросил Денис Куянов. Казалось бы, удача на нашей стороне, но в какой-то момент «Алтай Торпедо» сбавило обороты, за что поплатилось шайбой от Альберта Вишнякова.

Во втором отрезке матча Андрей Виноградов совершил сольный проход и бросил в дальний верхний угол – 3:1. Андрей Виноградов и Дмитрий Быков были направлены из основного состава «Торпедо» для усиления фармклуба. Сплав опыта и мастерства дал свои результаты.

Завершающая двадцатиминутка требовала закрепления результата «Алтай Торпедо». Вместо этого было два удаления подряд. Четыре минуты в меньшинстве команда сыграла блестяще. Андрей Шутов раз за разом выручал свою дружину, защитники не раздумывая ложились под шайбу. «Бейбарыс» принял отчаянную попытку поменять исход игры, сняв вратаря, но это решение позволило Александру Архипову забить четвертую шайбу в пустые ворота. Так усть-каменогорские хоккеисты поставили точку в этом матче – 4:1.

– Была установка играть активно с первых минут, – отметил защитник «Алтай Торпедо» Адиль Бекетаев. – В конце были глупые удаления. Будем исправлять такие ошибки.

Вчера состоялась четвертая встреча команд. Подробности читайте в следующем номере.

Камила Ботагамитова