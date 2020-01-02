Цикл мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею писателя-натуралиста, фотохудожника Александра Лухтанова, прошел в Алтае.

Жители моногорода в рамках выставки смогли познакомиться с фотоархивом известного земляка, а школьники приняли участие в уже ставших традиционными Лухтановских чтениях. Благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру» в зоне внимания подрастающего поколения оказались земляки-современники, внесшие весомый вклад в развитие края, в сохранение его исторического наследия. Коллектив центральной городской библиотеки Алтая со специалистами зала краеведения отметили наступающий 85-летний юбилей Александра Лухтанова.

Фамилия этого человека знакома и краеведам, и фотографам, и писателям. Его книги, посвященные природе и истории Алтая, гордость библиотечного фонда района.

В Алтай Александр Лухтанов, родившийся в Семее, приехал после окончания горного института. Работал на свинцовом комбинате маркшейдером, но все свободное время дарил удивительно богатой природе края. Его фотографии украсили такие издания, как «Птицы Казахстана», «Спортивная охота в СССР», «Дети радуги»…

– Александр Лухтанов подарил нам более 50 своих фоторабот, посвященных природе Алтая и сделанных в 70–80 годах прошлого века, – рассказывает заведующий залом краеведения Денис Никитин. – Черно-белые кадры распечатаны в формате А3, на них птицы и животные нашего края. Эти работы стали основой экспозиции, которая будет доступна жителям района в течение двух месяцев.

В рамках открытия выставки прошли и вторые Лухтановские чтения. Школьники приготовили видеоролики, посвященные творчеству писателя, и отрывки из его произведений о природе и истории края.

– Александр Лухтанов очень много сделал для сохранения истории района, – поясняет Денис Никитин. – Он единственный, кто занимался и занимается историографией, изу-чением упоминаний о нашем крае в трудах известных ученых и путешественников прошлого. Его книга «Алтайское притяжение» – настольная для учителей истории и краеведов. Огромный плюс его работ еще и в том, что они написаны в художественном стиле, что помогает заинтересовать подрастающее поколение темой краеведения.

В Лухтановских чтениях приняли участие ученики школ района, выступившие в трех номинациях. Сам виновник торжества, к сожалению, приехать на мероприятие не смог. Зато в качестве члена жюри выступил его друг краевед Владимир Миков, который рассказал о своем первом знакомстве с Лухтановым и совместных поездках на фотоохоту.

– В рамках первого конкурса «Мой Лухтанов» участники презентовали свои видеоролики о книгах, посвященные творчеству автора, – делится заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки Клара Кунарова. – Кроме того, ребята читали наизусть отрывки из прозаических произведений, таких как «Избушка в Столбоухе», «Путешествие в страну каменщиков».

В рамках третьего этапа чтений участники приготовили театрализованные зарисовки. Повести и рассказы писателя-натуралиста заиграли новыми красками.

– Первые места заняли Валерия Родионова из школы № 8 Алтая, Мария Иванченко из Зубовска, Наргиза Мерекенева из Средигорного и Арсений Пешков из Первороссийского, – рассказывает Клара Кунарова. – Специальный приз за творческое прочтение в переводе на казахский язык отрывка из произведения Лухтанова получила Наталья Чупрова из Октябрьского.

В библиотеке отмечают, что Лухтановские чтения будут проходить ежегодно. Все произведения автора есть в библиотечных фондах района, и с ними могут ознакомиться все желающие.

Ксения Мецлер

Район Алтай