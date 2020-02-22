Всего один раз в жизни усть-каменогорский художник Николай Аштема побывал у подножия одного из главных символов Алтая – величественной горы Белухи. Было это в 1983 году. Однако магическая вершина настолько завладела вниманием и чувствами живописца, что с тех пор Белуху он не забывает никогда. Николай Павлович посвятил этому чуду природы 50 своих работ.

В областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась персональная выставка члена Союза художников РК Николая Аштемы «Алтайская легенда». Художник представил 50 картин, главной темой которых стала легендарная Белуха. Каждое полотно уникально, сюжеты не повторяются. Этого художнику удалось добиться благодаря тому, что за время пребывания у подножия он увидел гору в совершенно разных образах, а эмоции, которые вызвали такие трансформации, позволили Николаю Павловичу добавить в работы своей фантазии.

– В моей судьбе было несколько моментов, которые впечатлили меня на всю оставшуюся жизнь, – рассказывает Николай Аштема. – Два года я провел на Кубе в рядах Советской Армии. Это экзотическая страна. Я делал зарисовки и мог не менее 50 работ представить именно по Кубе. Но и в нашем регионе есть замечательные места. Главные для меня – это Маркаколь и Белуха.

По словам художника, когда он жил у подножия Белухи, то о будущей выставке даже и не думал. Но таинственная гора заполнила все творческое пространство. Николай Аштема признался, что думает о ней всегда, даже тогда, когда рисует что-то другое.

– Я был там всего раз – в 1983 году, но складывается такое ощущение, будто это произошло прошлым летом. Я помню расположение каждого камня. Мы наблюдали за Белухой и ночью, и рано утром, видел ее при грозе и снегопаде, – отметил Николай Павлович.

Белуха затронула струны моей души – именно так художник отзывается о величественной вершине. Николай Аштема больше не посещал эту великую достопримечательность Алтая. Для творческого человека важны первые впечатления. Новые эмоции, полученные от следующих походов, могут помешать восприятию.

– Не нужно мне туда возвращаться. Я хочу сохранить те ощущения, которые получил при первом знакомстве с Белухой, – поделился Николай Аштема.

Живописец называет выставку экспериментальной и говорит, что вдохновил на нее японский художник Кацусика Хокусай, который жил и творил еще в XVII веке. Он написал 36 работ, на которых отразил виды горы Фудзи – японского бренда. Гора Белуха – тоже бренд.

На открытии выставки присутствовали коллеги и друзья художника. О главном герое мероприятия и о его работах было сказано немало добрых слов.

– Я участвовала в организации не одной выставки Николая Павловича, но каждый раз он как алмаз демонстрирует нам свою новую грань, – сказала искусствовед Тамара Быкова. – Горы всегда привлекали человека и будоражили его воображение. Магия их в том, что они видны отовсюду. Гора – ориентир и способ проверить и преодолеть себя. Многие художники не смогли пройти мимо пленяющих видов горных пейзажей. И Николай Аштема тоже стал одержим этим уникальным жанром.

Работы, представленные на выставке, не продаются. Николай Павлович намерен сохранить оригиналы для будущих экспозиций, но отмечает, что если кому-то из посетителей выставки приглянется одна из картин, он сможет ее повторить.

Выставка проходит в музее-заповеднике по адресу:

ул. Горького, 59.

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