Акцент на достоверность

Вчера жителей областного центра вновь потревожила недостоверная информация о выявлении коронавируса в нашем регионе, распространившаяся посредством мессенджеров.

Главный врач КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 г. Усть-Каменогорска» Бакытнур Акимова пояснила ситуацию. Как оказалось на самом деле, в медучреждение обратился мужчина с признаками ОРВИ, который недавно вернулся из Москвы.

– Молодой человек обратился в фильтр-кабинет, который расположен с торца здания, – сказала Бакытнур Акимова. – Он жаловался на кашель и повышенную температуру – 38 градусов. Мы действовали по специально отработанному алгоритму: собрали эпидемиологический анамнез, вызвали скорую, которая доставила больного в инфекционное отделение для дальнейшего обследования.

Главврач добавила, что за пациентом, членами его семьи, а также теми, с кем он близко общался, будет вестись наблюдение.

Ситуацию прокомментировал руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан.

– Пациент обследован, – сказал он, – врачи отработали по утвержденному алгоритму, поставлен диагноз «ОРВИ».

Что касается инцидента с приемом больных, на который также обратили внимание пациенты, Бакытнур Акимова пояснила, медицинское учреждение работает в штатном режиме, просто многие привыкли заходить в больницу через дверь с торца, а она была закрыта.

Медики в очередной раз призывают граждан доверять только официальным источникам информации. В настоящее время на территории Республики Казахстан не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Татьяна Кравченко