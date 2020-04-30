Актуальный формат

Дом дружбы Семея отпразднует День единства народа Казахстана

в онлайн-формате.

1 мая наши соотечественники отметят День единства народа Казахстана. В этом году праздник пройдет в необычном формате. Режим чрезвычайного положения диктует свои условия, поэтому все мероприятия переносятся в онлайн. Городской Дом дружбы подготовил ряд мероприятий, насладиться которыми семейчане смогут не выходя из дома.

– С 27 апреля по 1 мая включительно мы будем выкладывать ролики ко Дню единства народа Казахстана. Зрители смогут посмотреть онлайн-концерт, посвящённый празднованию Дня единства. Будет представлено видео о 25-летии Ассамблеи народа Казахстана, рассказывающее об истории этнокультурных центров. Пройдет онлайн-конкурс поделок и рисунков к Первому мая, который подготовит немецкий центр «Возрождение», будет представлено множество интересных мастер-классов. Члены Ассамблеи народа Казахстана и руководители этнокультурных центров готовят видеопоздравление, – рассказала руководитель Дома дружбы Надежда Шарова.

Присоединиться к празднованию можно будет на страницах Дома дружбы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Мария Щетинина

Семей