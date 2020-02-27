Аким Урджарского района

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назначил акима Урджарского района.

Им стал Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший район Алтай. Депутаты районного маслихата единогласно поддержали кандидатуру.

Нуржан Токсеитов – уроженец Бескарагайского района. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Семеновский».

В 1986 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач», затем – аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Я. Коваленко в Москве, а в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию.

В 1994 году трудился ведущим специалистом в совместном российско-венгерском предприятии в Москве. Затем был руководителем предприятий – ТОО «Семей-Агро», АО «Акбулак», ТОО «Кен-Холдинг».

С 2000 по 2003 год занимал должность начальника Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром. После был генеральным директором ТОО «Алрун» в Алматы.

С 2008 по 2010 год трудился заместителем начальника областного управления сельского хозяйства, затем – заместителем акима Зыряновского района. С апреля по октябрь 2015 года руководил Управлением ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

В разные годы возглавлял Бескарагайский район и район Алтай.