Аким Зайсанского района

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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил нового акима Зайсанского района местному активу.

Аким Зайсанского района

Теперь эту должность занимает Серик Зайнулдин, ранее возглавлявший Урджарский район. Депутаты районного маслихата единогласно одобрили его кандидатуру.

 – Перед новым акимом поставлен ряд задач по социально-экономическому развитию района, укреплению единства и согласия, – отметил Даниал Ахметов.

Серик Зайнулдин уроженец Зайсана. В 1986 году он окончил Семипалатинский зооветеринарный институт. Начал свою трудовую деятельность зоотехником в совхозе «Айнабулак».

После трудился на посту начальника Зайсанского районного управления сельского хозяйства. С 1997 по 2004 год являлся заместителем акима Зайсанского района, с 2004 по 2005 год – исполняющим обязанности акима. В разные годы Серик Зайнулдин возглавлял Катон-Карагайский, Зайсанский и Урджарский районы.

 

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