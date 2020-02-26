Аким Зайсанского района

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил нового акима Зайсанского района местному активу.

Теперь эту должность занимает Серик Зайнулдин, ранее возглавлявший Урджарский район. Депутаты районного маслихата единогласно одобрили его кандидатуру.

– Перед новым акимом поставлен ряд задач по социально-экономическому развитию района, укреплению единства и согласия, – отметил Даниал Ахметов.

Серик Зайнулдин уроженец Зайсана. В 1986 году он окончил Семипалатинский зооветеринарный институт. Начал свою трудовую деятельность зоотехником в совхозе «Айнабулак».

После трудился на посту начальника Зайсанского районного управления сельского хозяйства. С 1997 по 2004 год являлся заместителем акима Зайсанского района, с 2004 по 2005 год – исполняющим обязанности акима. В разные годы Серик Зайнулдин возглавлял Катон-Карагайский, Зайсанский и Урджарский районы.