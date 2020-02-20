Аким ВКО попросил не доверять недостоверной информации

Со вчерашнего дня в Зайсанском районе стали распространяться необоснованные слухи о том, что в больницы везут зараженных коронавирусом из КНР. Эта информация не соответствует действительности.

В Постановлении главного санитарного врача РК определено, что граждане, прибывшие в РК с территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией, будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы РК. Из них в течение 14 дней обязательно ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней – удаленный мониторинг специалистом. Если лица прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени пребывания.



При этом лица, прибывающие из КНР, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки 10 дней будут находиться под удаленным мониторингом по месту пребывания.

19 февраля жители Зайсанского района собрались у районной больницы с требованием не создавать карантинное отделение на территории Зайсана, а также закрыть границу между ВКО и Китаем. В тот же день аким района и главный врач районной больницы дали людям соответствующие пояснения.

Сегодня утром аким области Даниал Ахметов вылетел в Зайсанский район, чтобы встретиться с жителями. Глава региона объяснил, что на границе ожидают прибытие пятерых граждан Казахстана, жителей ВКО, которые находились в Китае.

На сегодняшний день в Казахстане случаев заболевания и заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Соблюдаются все установленные усиленные меры проверок и профилактики.