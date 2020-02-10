Автопарк пополнится

В Усть-Каменогорске появятся 85 новых автобусов.

В 2020 году в Восточном Казахстане будет реализован проект по модернизации общественного транспорта. Об этом рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.

– Для Усть-Каменогорска ориентировочно в октябре-ноябре будет приобретено 85 автобусов, – сообщил он.

Аналогичное обновление системы городского общественного транспорта проведено в прошлом году в Семее. Там приобрели и запустили на линию 170 новых автобусов. Отметим, что весь общественный транспорт отечественного производства.

– У нас есть определенные требования к закупаемым автобусам. Стандарт европейский, они будут большими, низкополыми и трехдверными, адаптированными для лиц с особыми потребностями, – уточнил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Ернар Мустафин.

Дамир Омаров