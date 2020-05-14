«Автограф» войны

Одним из тех, кто прошел горячими тропами Великой Отечественной войны, был Баяхмет Ахметжанов.

Родился фронтовик в 1908 году в ауле Жыра Кумгольской волости Зай-санского уезда Семипалатинской губернии (ныне аул Акмектеп Карасуского сельского округа Тарбагатайского района).

Самостоятельно одолев программу четырех классов, Баяхмет получил начальное образование. С 14 лет трудился, нанимаясь к зажиточным жителям аула. В 1929-1930 годах содействовал организации коллективного хозяйства в ауле. Семь лет работал секретарем при аульном совете, затем его избрали предсе-

дателем.

Несмотря на начальное образование, Баяхмет Ахметжанов благодаря своей ответственности и высоким нравственным качествам занимал руководящие должности. С 1930 по 1942 год возглавлял «Союзпечать», Райплан, Райсобес Аксуатского округа. В 1939 году был принят в ряды Коммунистической партии.

Началась война. На фронт уходили целыми семьями. Как только выдалась возможность, Баяхмет Ахметжанов, будучи председателем правления Коктубекского округа, в июне 1942 года поехал на передовую. До мая 1945 года в составе танкового корпуса под командованием генерал-майора Катукова рядовой проявил героизм во многих сражениях. Являлся участником Сталинградского, Калининградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Четыре раза был ранен.

Освободив родную землю от фашистов, вступил на землю Европы. За освобождение Варшавы, Бухареста, Берлина он награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, а также десятью медалями, двенадцатью благодарственными письмами от имени Сталина и множеством грамот.

4 мая 1944 года отряд, в составе которого был Баяхмет Ахметжанов, получил приказ разведать подступы к Берлину. Во время выполнения задания в нескольких шагах от него взорвался немецкий снаряд. Солдат получил тяжелое ранение в голову, в результате чего потерял зрение. Лечение было долгим – в течение трех месяцев он находился в госпиталях Горького и Одессы. В сентябре 1945 года вернулся домой. В то время ему было 37 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны, ставший инвалидом первой группы, прожил полвека в абсолютной темноте. Такое вечное напоминание о себе оставила война. Односельчане поражались его силе духа и легкому, неунывающему характеру. Он любил всех людей, старался всем помочь и всегда во всех отмечал только хорошие и добрые качества, за что его все уважали.

В мирное время ветерана наградили несколькими юбилейными медалями. Его документы и награды хранятся в музее села Аксуат Тарбагатайского района. Баяхмет Ахметжанов ушел из жизни в ноябре 1995 года в возрасте 87 лет.

Сегодня потомки защитника Отечества – 39 внуков, 88 правнуков – вносят свой вклад в процветание нашей независимой страны. Не об этом ли мечтал, сражаясь за Родину, боец Ахметжанов?!

Аида Жумекенова