Абай на языке Брайля

В Усть-Каменогорске в рамках юбилейного мероприятия «Абай жолы» состоялась торжественная презентация книги, выпущенной по системе Брайля – рельефно-точечным шрифтом.

В этот знаменательный день в одном из залов библиотеки состоялось открытие информстудии «Абай», оборудованной в национальном стиле, приближенном к эпохе XIX века. Оригинальным дополнением стала инсталляция, выполненная из печатных изданий.

– Наши гости и незрячие читатели библиотеки окунулись в мир, знакомый по произведениям великого Абая, а также по книге М. Ауэзова «Путь Абая», – говорит директор КГУ «Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Гульнара Кадырова. – В информстудии «Абай» мы представили книгу «Абай жолы», выполненную библиотекарями на специальном тифлокомплексе рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Это большое и значимое событие для особенных читателей библиотеки, ведь пополнение книжного фонда лучшими произведениями земляков обогащает культуру.

Презентацию книги «Абай жолы» торжественно открыла активный читатель – писатель, поэтесса Бакытжан Раисова. Она поделилась своими мыслями о творчестве великого поэта и исполнила песню на его стихи, покорив своим выступлением сердца зрителей.

– В романе реалистично повествуется о жизни Абая, начиная с тринадцати лет и до его смерти, – отметила Бакытжан Раисова. – В нем переданы главные события жизни классика Великой степи, происходящие в окружающем его мире. Основная борьба, отраженная в главном произведении о великом писателе, это борьба между справедливостью и насилием, целостностью и разрозненностью народа, знаниями и невежеством, борьба за любовь. В произведении четко прослеживается вера в светлое будущее казахского народа.

Участники мероприятия узнали об истории создания романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Абай жолы», созданного на основе реальных фактов и поднявшего казахскую литературу на высочайший мировой уровень.

Также вниманию особенных читателей были представлены отрывки из произведения «Абай жолы», фрагмент книги на аудиодиске и обзор книжной выставки «Абай – дана, Абай – дара қазақта», который раскрыл все стороны жизни и творчества великого земляка.

Участники встречи с большим вниманием слушали фильм «Абай» с тифлокомментариями о жизни, любви и творчестве Абая Кунанбайулы. Они окунулись в картины жизни казахской степи, быт, родовые и человеческие отношения в среде, где прошла юность поэта.

Весь зал присоединился к исполнению читателем Денисом Ишуниным песни Абая «Көзімнің қарасы». Торжественно и эмоционально состоялось закрытие первого из цикла мероприятий этого года, посвященного юбилею величайшей личности казахского народа.

Ева Ким